美国债市：公债收益率曲线趋平，之前美联储公布会议记录

* 美联储会议记录强调了美国利率将逐步攀升的路径

* 对冲更多公司债供应推高美国公债收益率

* 美联储决策者的讲话助涨12月可能升息的预期

路透纽约11月18日 - 美国较长期公债周三跑赢较短期公债，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录暗示，一旦开始升息，升息步伐可能缓慢。

这导致公债收益率曲线趋缓，因市场认为，在美联储结束近零利率政策后，较短期公债收益率攀升的速度将快于较长期公债。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)10月27-28日会议记录还巩固了，如果经济进一步改善，且金融市场保持稳定，联储可能在12月升息的观点。

“美联储升息的时间越早，每次升息的幅度就会越小，”Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

30年期公债较五年期公债收益率差收窄至1.35个百分点，为一周半最窄水平。

30年期公债 收益率跌1个基点，报3.033%。五年期公债收益率 上扬2.5个基点，报1.679%。

指标10年期公债价格 回落2/32，收益率报2.268%，上扬近1个基点。

利率期货走势暗示，交易商对12月首次升息，之后利率缓慢攀升的共识越来越高。

“美联储派发的最好的圣诞礼物可能是给市场吃一颗定心丸，”Federated Investors的助理资产组合经理Steve Chiavarone表示。

在会议记录公布前，公债价格走低，因交易商卖出公债来对冲他们本周承销的公司债供应。

根据汤森路透旗下IFR提供的数据，本周迄今，高评级公司债发行规模累积达214亿美元。

多数交易商没有理会今日稍早公布的，与预期一致的美国房屋开工数据。

数位联储决策者今日发表讲话，提高了下月升息的可能性。

亚特兰大联储总裁洛克哈特在纽约举行的一次活动中称，“对不久开始上调近零利率有信心，前提是经济状况未严重恶化。”

在同一个活动中，克利夫兰联储总裁梅斯特表示，美国经济能应对小幅升息的影响。而纽约联储总裁杜德利则指出，预计美联储开始升息不会引发“大的意外”，或强烈的市场反应。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，宽松货币政策并不一定意味着联邦基金利率要处于近零水平。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-02/32) 0.880

五年期公债 98-18/32 (-04/32) 1.682

10年期公债 99-26/32 (-03/32) 2.271

30年期公债 99-10/32 (+07/32) 3.036(完)

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