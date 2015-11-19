美国债市：较长期公债价格上涨，数据强劲支撑12月升息预期

* 美国标售10年期TIPS得标利率为2011年5月以来最高

* 收益率曲线趋平，此前发布的经济数据强劲

* 美联储官员强调逐步升息路径

路透纽约11月19日 - 美国较长期公债周四表现连续第二个交易日好于短期公债，因一周初请失业金人数减少，其他经济数据强劲，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下个月升息的预期。

五年期公债收益率 和30年期公债收益率 之差缩至8月来最窄，因投资者押注，美联储结束近零利率政策后，短债收益率将比长债收益率上涨快。

“近月合约承压，在下次美联储会议前没有太多经济数据出炉，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。

较长期公债收益率跌至近两周以来最低。

对较长期公债的偏好也体现在美国财政部今天下午标售的130亿美元10年期通膨保值公债(TIPS) 上，得标利率为2011年5月以来最高。

美国上周首次申领失业救济金和亚特兰大中部地区制造业数据相当乐观，此前一天，美联储发表10月27-28日会议记录，支撑了如果美国经济持续改善、金融市场保持稳定，将在12月升息的预期。

“会议记录出来后，人们需要一点时间进行消化，美联储说的是，他们仍支持12月升息，”MUFG美国利率策略主管John Herrmann称。

首次升息后升息步伐缓慢的观点与亚特兰大联储总裁洛克哈特周四的讲话论调一致，帮助提振对较长期公债的兴趣。

“升息的步伐也许缓慢，也可能比以往的做法有更多的停顿，”洛克哈特在讲话中称。

30年期公债 价格涨22/32，收益率为3.005%，较周三尾盘下跌约4个基点。 五年期公债 价格涨1/32，收益率为1.671%，下跌0.5个基点。

指标10年期公债 价格涨6/32，收益率为2.246%，下跌2个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.892

五年期公债 98-19/32 (+01/32) 1.672

10年期公债 100-01/32 (+06/32) 2.248

30年期公债 99-28/32 (+23/32) 3.006(完)

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