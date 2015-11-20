美国债市：公债价格下跌，收益率曲线为8月以来最平

* 美国公债收益率曲线自8月以来最平

* 美联储12月升息获得越来越多共识

* 预计利率在首次提升后将缓慢上行

路透纽约11月20日 - 美国公债价格周五下跌，交投震荡，美国股市的上涨减少了低收益率公债的吸引力，因投资者对于升息不会损害企业利润的信心增强。

本周美国较长期公债表现好于短期公债，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布了10月会议记录，该记录强化了12月升息的预期，尽管预计首次升息后步伐将是缓慢的。

“较长期公债表现跑赢，因为通胀率很低，物价前景低迷，如果美联储升息，将令通胀保持在低位，”Action Economics全球固定收益分析师董事总经理Kim Rupert称。

收益率曲线趋平，五年期公债收益率 和30年期公债收益率 之差徘徊于8月以来的最窄水平，利差为1.33个百分点，与周四基本持平。

美国股市势将录得逾一个月以来表现最好的一周，得益于医疗保健和消费者类股的上涨。股市的反弹也部分受助于美联储将缓慢升息的预期。

“股市反弹得不错，因为已经消化了12月升息的可能性，”Rupert称。

收益率曲线趋平，也因周四公布的美国上周初请失业金和亚特兰大中部地区制造业数据相当乐观。

美联储的会议记录以及联储几位官员的讲话表明，首次升息后升息步伐将是缓慢的。

“升息的步伐也许缓慢，也可能比以往的做法有更多的停顿，”亚特兰大联储主席洛克哈特在周四的讲话中称。

指标10年期公债 价格下跌5/32，收益率为2.264%，较周四尾盘上涨2个基点。

30年期公债 价格下跌11/32，收益率为3.021%，较周四尾盘上涨约2个基点。五年期公债 价格下跌2/32，收益率为1.688%，上涨2个基点。

-----------------------2005 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-22/32 (-01/32) 0.909

五年期公债 98-18/32 (-02/32) 1.683

10年期公债 99-29/32 (-04/32) 2.261

30年期公债 99-20/32 (-11/32) 3.020(完)

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