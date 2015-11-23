美国债市：公债价格上涨，因两年期公债标售获稳健需求

* 美国标售两年期公债，得标利率为2010年以来最高

* 成屋销售数据低于预期，减轻了公债卖盘

* 五年期和10年期公债收益率曲线为8月以来最平

* 美国公债市场周四因感恩节休市

路透纽约11月23日 - 美国公债价格周一上涨，两年期公债标售需求稳健，重燃了市场对较长期公债的需求，较长期公债和短期公债收益率之差缩至8月以来最窄水平。

投资者对260亿美元两年期公债标售的需求强劲，令人感到意外，因短债一直受美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息的预期打压。

这让投资者减少持有短债，买入较长期公债，令收益率曲线趋平。

“收益率曲线进一步趋平将不会遇到阻力，”John Hancock Asset Management国债交易负责人Mike Lorizio称。

分析师称，短债卖盘受限，因两年期公债收益率逼近11月初触及的五年半高位，激发了投资者的买兴。

美国10月成屋销售数据弱于预期，美国股市下跌也点燃了一些对公债的买兴。

“市场处于压力之下，但有一些低吸买盘，”Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer称。

两年期公债 价格基本持平，收益率为0.922%，较上周五高 1个基点，11月6日收益率曾高至0.958%，根据路透数据，这是2010年5月以来的最高。

指标10年期公债 价格涨4/32，收益率为2.246%，下跌接近2个基点，盘中稍早价格下跌10/32，收益率为2.297%。

30年期公债 收益率下跌1个基点，为3.007%，较五年期公债收益率 高1.32个百分点，为8月以来最窄。

财政部标售260亿美元两年期公债得标利率为0.948%，为2010年4月以来最高。

美国财政部周二将标售350亿美元五年期公债 ，周三将标售290亿美元七年期 公债。

美国公债市场周四将因感恩节休市，周五将提前于1900 GMT闭市。

-----------------------2004 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-21/32 (-01/32) 0.926

五年期公债 98-18/32 (+01/32) 1.683

10年期公债 100 (+04/32) 2.250

30年期公债 99-28/32 (+08/32) 3.007(完)

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