美国债市：公债价格上扬，因土俄局势紧张

* 土耳其击落一架俄罗斯战机的消息引发对公债的避险买盘

* 美国五年期公债标售需求不振

* 美国GDP修正值和房价数据支持12月升息预期

路透纽约11月24日 - 美国公债价格周二上扬，30年期公债收益率徘徊在3%附近，之前土耳其击落一架俄罗斯战机的消息点燃对低风险公债的避险需求。

债市涨势受限，因美国数据令人鼓舞，支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息的预期。

公债价格从早盘触及的高位回落，因担忧土俄紧张局势升级，将会干扰中东地区的石油出口，美国原油期货受此推动跳涨近3%。

分析师和交易商预计，土俄两国间的紧张局势短期内不会升级。

“目前的局势更多是暂时性的。我认为双方都不想让事态扩大，”R.W. Pressprich & Co.的美国公债和机构债交易部主管Larry Milstein表示。

周二的公债避险买盘并未导致对350亿美元五年期公债标售的需求增加。此次标售的得标利率为6月以来最高。

“美联储升息在即。市场处于观望态势，”Columbia Threadneedle Investments的高级资产组合经理Gene Tannuzzo表示。

美国财政部今日还发售了130亿美元两年期浮息债券和500亿美元四周期国库券。

周三，财政部将标售290亿美元七年期公债 。

美国公债市场周四将因感恩节假期休市，周五将在1900 GMT提前闭市。

在下午的交易中，10年期公债 价格上扬3/32，收益率报2.239%，较周一尾盘跌1个基点。

在美国第三季国内生产总值(GDP)修正值和标普/Case-Shiller房价指数公布前，两年期公债价格上扬多达12/32。

美国商务部称，第三季GDP增长年率修正值为2.1%，上月公布的初值为增长1.5%。

9月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数同比增长5.5%，高于接受路透调查的分析师预计的5.1%的增幅。

但世研会公布的数据显示，11月美国消费者信心触及2014年9月以来最低水平，这削弱了之前两个数据带来的对经济的乐观情绪。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.934

五年期公债 98-20/32 (+02/32) 1.667

10年期公债 100-03/32 (+03/32) 2.239

30年期公债 99-31/32 (+04/32) 3.002(完)

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