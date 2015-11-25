美国债市：公债价格上扬，因德债收益率触及纪录低位和通胀低迷

* 美国数据喜忧参半，支持联储将逐步升息的观点

* 美国公债的吸引力增强，因德债收益率触及纪录低位

* 美国标售七年期公债得标利率为7月以来最高

* 美国公债市场周四因感恩节假期休市

路透纽约11月25日 - 美国公债价格周三持稳至走高，因德债收益率触及纪录低位，以及数据支持了国内通胀低迷的观点。

美国债市周四将因感恩节假期休市。

公债收益率曲线趋缓，至逾九个月来最平水平，因投资者预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会在12月15-16日会议上升息，从而买入长债，规避短债，另外，数据显示10月核心通胀年率为1.3%，仍低于2%的联储目标。

“近期经济数据不错。公债收益率曲线趋缓的趋势可能在明年持续，”U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Dan Heckman表示。

根据路透数据，美国两年和10年期公债收益率差收窄至1.30个百分点，为2月初以来最窄水平。

今日进行的290亿美元七年期公债标售获强劲需求，也扶助提振公债价格。

感恩节假期前成交量低于正常水平。美国债市周四将因假日休市，周五将提前至1900 GMT闭市。

美国公债价格稍早触及日高，因较短期德债收益率 触及纪录低位，之前路透报道称，欧洲央行将在12月3日的会议上考虑刺激欧元区经济的选政策项。

在欧洲央行考虑进一步下调存款利率之际，美联储决策者则表示，可能在下月升息。

“美联储与欧洲央行的政策路径背道而驰，使美债看起来较便宜，”CRT Capital Group的公债策略部主管David Ader在谈到美债相对于与可比欧债的表现时说。

周三公布的强于预期的耐久财和初请失业金人口数据，支持了美国经济有能力应对升息影响的观点，但弱于预期的消费者通胀和消费者信心数据也巩固了联储将逐步升息的预期。

指标10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.232%，较周二尾盘跌1个基点。

两年期公债收益率 小涨，报0.934%，距离11月6日触及的五年半高位不远。

30年期公债 表现最为强劲，价格攀升7/32，收益率回落1个基点，至2.995%。

-----------------------2002 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 0.934

五年期公债 99-26/32 (+ 1/32) 1.664

10年期公债 100-5/32 (+ 3/32) 2.232

30年期公债 100-3/32 (+ 7/32) 2.995(完)

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