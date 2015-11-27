美国债市：公债价格上扬，因全球股市走低

* 美国公债收益率跟随德债收益率下跌，后者受助于欧洲央行放宽政策预期

* 美国公债市场提前到1900 GMT结束交易

路透纽约11月27日 - 美国公债价格周五小涨，指标公债收益率徘徊在逾三周最低水准附近，因全球股市下跌，引发对较低风险公债的需求。

公债价格盘初上扬，因中国股市重挫，受累于监管机构对券商立案调查和工业企业利润数据转弱。

上证综合指数 急跌5.5%，为8月底以来最大单日跌幅。MSCI明晟全球指数 下跌0.4%。

“隔夜时段有少量避险买盘，”Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

公债保持涨势，因美国蓝筹股下跌，受累于担忧消费者支出。最初的迹象显示，黑色星期五美国消费者的购物热情并不十分高涨。对很多美国零售商而言，黑色星期五是美国关键的年底购物季的非正式开始日。

成交清淡，因美国金融市场今日提前结束交易，周四因感恩节假期休市。

美国债市在1900 GMT结束交易，美国股市在一小时前已收市。

美国主要股指收盘涨跌互现，标普500和Nasdaq指数逆转盘中跌势小涨。标普500指数 小幅收涨0.06%。

指标10年期公债价格 上扬3/32，收益率报2.222%，日内下跌1个基点。根据路透数据，稍早触及逾三周最低2.204%。

今日德国五年期公债收益率 触及-0.206%的纪录低位，因交易商预计欧洲央行下周举行政策会议时可能进一步放宽政策。

“欧洲公债收益率回落刺激了对美国公债的买盘，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel说。

分析师表示，公债市场涨势有限，因在非农就业报告等一波重要的美国数据下周出炉前，市场保持谨慎。

美国就业市场进一步改善的迹象将巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月举行的今年最后一次政策会议上升息的预期。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易商预计12月升息的几率为78%，与周三持平。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.926

五年期公债 99-29/32 (+03/32) 1.646

10年期公债 100-08/32 (+03/32) 2.222

30年期公债 100-02/32 (-02/32) 2.998(完)

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