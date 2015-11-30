美国债市：公债价格持稳，本周将有美联储官员讲话和重要经济数据出炉

* 月底买盘支撑较长期公债

* 投资者在美联储官员发表讲话前保持谨慎

* 分析师预期11月非农就业岗位增加20万个

路透纽约11月30日 - 美国公债价格周一基本持平，本周将是繁忙的一周，将有数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表讲话，还将有重要经济数据出炉。

包括主席叶伦在内的数位重量级美联储官员将在本周发表讲话，投资者等待寻找定于12月16-17日召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议的可能线索。

“美联储官员不会很明着说会在12月升息，我们要寻找继续暗示12月将升息的评论，”Jefferies & Co货币市场策略师Tom Simons称。

分析师称，购买较长期公债以与月底和年底资产组合指标变动相匹配的操作，令较长期公债价格小幅上涨，推动收益率(殖利率)曲线继续趋平。因预期联邦基金利率将走高和通胀率仍偏低，较长期公债收益率在美联储升息后可能继续跑赢。

周一的数据疲弱，11月芝加哥采购经纪人(PMI)指数下跌，暗示中西部工厂活动萎缩。该数据支撑买入公债，较长期公债跑赢短期公债。

根据路透调查，分析师预计周五的就业报告表明，11月雇主增加20万个工作岗位。美国就业市场进一步改善的迹象将增强美联储12月升息的预期。

本周还将出炉的其他经济数据包括11月制造业和汽车销售。

除了数据和美联储官员讲话外，投资者还关注欧洲央行是否会在周四的政策会议上开始下调利率。

“这是一次重要会议，因为它是今年的最后一次会议，如果利率在负值区间进一步下调，将对美国市场产生连带影响，”野村证券国际的利率策略师Stanley Sun称。

指标10年期公债 上涨3/32，收益率报2.214%，低于周五尾盘的2.222%。

30年期公债 涨13/32，收益率报2.980%。

除主席叶伦外，包括副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利在内的其他美联储官员本周也将发表讲话。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-01/32) 0.934

五年期公债 99-28/32 (+) 1.650

10年期公债 100-10/32 (+03/32) 2.215

30年期公债 100-13/32 (+13/32) 2.979(完)

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