美国债市：公债价格上扬，因美国数据令人失望

* 芝加哥联储总裁埃文斯称制造业数据不佳，但基本面仍然强劲

* 制造业数据触及六年最低，提振公债需求

* 两年到30年期公债收益率降至近一个月低位

路透纽约12月1日 - 美国公债价格周二上扬，指标公债收益率逼近一个月低位，因数据显示美国11月制造业活动降至六年最低水平。

两年到30年期公债收益率盘中降至日低，因美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)降至2009年6月以来最低。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，11月制造业PMI指数为48.6，为2012年11月以来首次跌至50之下，经济学家的预估为50.5。 一天前公布的另一项数据显示，美国中西部制造业活动萎缩。数据低于50，表明制造业萎缩。

“公债市场意外上扬，因ISM制造业数据弱于预期，”Cantor Fitzgerald的公债策略师Justin Lederer表示。

美国指标10年期公债价格 尾盘上扬19/32，收益率报2.150%，远低于周一尾盘的2.218%。在美国制造业数据公布后，10年期公债收益率触及近一个月低位2.145%。

美国30年期公债收益率 盘中也触及一个月低位2.908%，公债价格尾盘上扬1-17/32，收益率报2.912%，低于周一尾盘的2.990%。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，尽管美国制造业数据疲弱，但经济基本面仍然强劲。

一项路透调查显示，经济学家预计，周五将公布的备受关注的就业报告将显示，11月美国就业岗位增加20万个。

很多人认为，美国就业市场进一步改善的迹象是一项关键指标，将巩固美联储将在本月升息的预期。

除令人失望的数据，和埃文斯基调温和的讲话外，担心土耳其伊斯坦布尔一地铁站的爆炸声是炸弹爆炸所致，促使投资者买入公债避险。

“有巴黎恐袭的前车之鉴，市场对任何袭击事件都有些杯弓蛇影，因此，今日来自伊斯坦布尔的消息使对公债的避险买盘有所增加，”RBS证券的美国利率策略师Kevin McNeil说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+02/32) 0.911

五年期公债 100-04/32 (+09/32) 1.597

10年期公债 100-28/32 (+19/32) 2.152

30年期公债 101-25/32(+1-18/32) 2.911(完)

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