美国债市：公债收益率上扬，因叶伦讲话暗示升息在即且就业数据强劲

* 叶伦讲话后收益率曲线小幅趋平

* 叶伦暗示已准备好升息

* 11月民间就业岗位增加21.7万个

路透纽约12月2日 - 美国公债价格周三基本持平，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，“期待”升息。

叶伦的讲话暗示，美联储已准备好在12月15-16日举行的年内最后一次政策会议上升息。

叶伦讲话后，公债市场出现小幅波动。长债收益率(殖利率)上扬，但交易商预计，长期影响不大。

近来美国公债收益率曲线趋缓，短债收益率上升的速度快于长债。这是因为市场认为，在美联储结束近零利率政策后，短债收益率攀升的速度将快于长债。短债收益率对美联储的动向更为敏感，而通胀预期则对长债的影响更大。

“我认为公债价格从目前水平进一步下跌的余地不大。市场已基本消化了升息25个基点的预期，”Action Economics的全球固定收益分析部门的董事总经理Kim Rupert称。

公债收益率盘初上扬，之前公布的ADP民间就业数据显示，11月美国民间就业岗位增加21.7万个，暗示就业市场增长强劲，足以支持美联储在本月稍后升息。

数据预示着周五出炉的美国政府月度就业报告可能符合预期，使美联储有望在本月升息。

美国两年期公债价格 尾盘下跌2/32，收益率报0.938%。

美国指标10年期公债价格 尾盘回落7/32，收益率报2.182%，高于周二尾盘的2.180%。

美国30年期公债价格 尾盘升7/32，收益率报2.909%，低于周二的2.912%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.939

五年期公债 99-31/32 (-06/32) 1.635

10年期公债 100-20/32 (-07/32) 2.182

30年期公债 101-26/32 (+06/32) 2.910(完)

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