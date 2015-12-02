美国债市：公债收益率上扬，因叶伦讲话暗示升息在即且就业数据强劲

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 叶伦讲话后收益率曲线小幅趋平
* 叶伦暗示已准备好升息
* 11月民间就业岗位增加21.7万个
路透纽约12月2日 - 美国公债价格周三基本持平，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，“期待”升息。
叶伦的讲话暗示，美联储已准备好在12月15-16日举行的年内最后一次政策会议上升息。
叶伦讲话后，公债市场出现小幅波动。长债收益率(殖利率)上扬，但交易商预计，长期影响不大。
近来美国公债收益率曲线趋缓，短债收益率上升的速度快于长债。这是因为市场认为，在美联储结束近零利率政策后，短债收益率攀升的速度将快于长债。短债收益率对美联储的动向更为敏感，而通胀预期则对长债的影响更大。
“我认为公债价格从目前水平进一步下跌的余地不大。市场已基本消化了升息25个基点的预期，”Action Economics的全球固定收益分析部门的董事总经理Kim Rupert称。
公债收益率盘初上扬，之前公布的ADP民间就业数据显示，11月美国民间就业岗位增加21.7万个，暗示就业市场增长强劲，足以支持美联储在本月稍后升息。
数据预示着周五出炉的美国政府月度就业报告可能符合预期，使美联储有望在本月升息。
美国两年期公债价格 尾盘下跌2/32，收益率报0.938%。
美国指标10年期公债价格 尾盘回落7/32，收益率报2.182%，高于周二尾盘的2.180%。
美国30年期公债价格 尾盘升7/32，收益率报2.909%，低于周二的2.912%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.939
五年期公债 99-31/32 (-06/32) 1.635
10年期公债 100-20/32 (-07/32) 2.182
30年期公债 101-26/32 (+06/32) 2.910(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 徐文焰)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。