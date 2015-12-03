美国债市：公债收益率上扬，因欧央行决定令人失望和叶伦讲话增强升息预期

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
* 10年期公债收益率录得2013年以来最大单日涨幅
* 两年期公债收益率触及0.994%的五年高位
* 欧洲央行下调存款利率10个基点
路透纽约12月3日 - 美国公债收益率周四跳涨，跟随欧债收益率上涨走势，此前欧洲央行宣布的最新一轮刺激措施令投资者感到失望，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的最新讲话，助长了对美国本月升息的预期。
指标10年期美债收益率(殖利率) 录得两年来最大单日涨幅，两年期公债收益率 攀升至0.994%，为2010年4月以来最高。
美债收益率在欧洲央行发表声明时跳涨，在欧洲央行总裁德拉吉发表讲话后扩大涨幅。欧元受欧洲央行消息影响反弹，欧债收益率大幅上涨，美债被认为对欧债走势作出反应。市场预期出台更多的刺激举措才能压低收益率。
欧洲央行下调关键存款利率，宣布延长资产购买计划，但这些举措低于市场预期。
“债市今天明显是对欧洲央行的决定作出反应，因为欧洲央行发出的信号和行动没有美国市场预期的那么宽松，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究负责人Jennifer Vail称。
叶伦告诉美国议员，美联储接近提升近零的隔夜利率。前一天，她发表的讲话态度强硬，暗示美联储计划在12月15-16日的会议上升息。
“两年期公债收益率接近1%，表明市场消化了本月升息的预期，根据叶伦昨天的讲话和今天的听证会发言，市场没有理由不预期升息，”浦发矽谷银行投资策略主管Ninh Chung称。
美国10年期公债价格 下跌1-10/32，收益率报2.326%，高于周三尾盘的2.178%。
美国30年期公债价格 跌3-6/32，收益率报3.068%，高于周三尾盘的2.907%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.959
五年期公债 99-15/32 (-16/32) 1.740
10年期公债 99-11/32 (-1-10/32) 2.326
30年期公债 98-22/32 (-3-06/32) 3.068(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 张荻)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。