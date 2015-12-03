美国债市：公债收益率上扬，因欧央行决定令人失望和叶伦讲话增强升息预期

* 10年期公债收益率录得2013年以来最大单日涨幅

* 两年期公债收益率触及0.994%的五年高位

* 欧洲央行下调存款利率10个基点

路透纽约12月3日 - 美国公债收益率周四跳涨，跟随欧债收益率上涨走势，此前欧洲央行宣布的最新一轮刺激措施令投资者感到失望，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的最新讲话，助长了对美国本月升息的预期。

指标10年期美债收益率(殖利率) 录得两年来最大单日涨幅，两年期公债收益率 攀升至0.994%，为2010年4月以来最高。

美债收益率在欧洲央行发表声明时跳涨，在欧洲央行总裁德拉吉发表讲话后扩大涨幅。欧元受欧洲央行消息影响反弹，欧债收益率大幅上涨，美债被认为对欧债走势作出反应。市场预期出台更多的刺激举措才能压低收益率。

欧洲央行下调关键存款利率，宣布延长资产购买计划，但这些举措低于市场预期。

“债市今天明显是对欧洲央行的决定作出反应，因为欧洲央行发出的信号和行动没有美国市场预期的那么宽松，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究负责人Jennifer Vail称。

叶伦告诉美国议员，美联储接近提升近零的隔夜利率。前一天，她发表的讲话态度强硬，暗示美联储计划在12月15-16日的会议上升息。

“两年期公债收益率接近1%，表明市场消化了本月升息的预期，根据叶伦昨天的讲话和今天的听证会发言，市场没有理由不预期升息，”浦发矽谷银行投资策略主管Ninh Chung称。

美国10年期公债价格 下跌1-10/32，收益率报2.326%，高于周三尾盘的2.178%。

美国30年期公债价格 跌3-6/32，收益率报3.068%，高于周三尾盘的2.907%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.959

五年期公债 99-15/32 (-16/32) 1.740

10年期公债 99-11/32 (-1-10/32) 2.326

30年期公债 98-22/32 (-3-06/32) 3.068(完)

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