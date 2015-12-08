美国债市：公债收益率在狭窄区间内小幅攀升，因油价回稳

* 由于今日没有美国数据公布，公债被油价牵着鼻子走

* 美国三年期公债标售获良好需求

路透纽约12月8日 - 美国公债收益率在连跌两日后周二小幅攀升，因油价在触及日低后回稳，但市场人气仍然谨慎，油市的总体趋势暗示，通胀将保持在低位。

周一，油价重挫促使投资者买入公债避险。油价下跌通常会压低通胀，从而影响到美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的步伐。

美国30年期公债收益率微升，但仍处于3.0%之下。指标10年期公债收益率下跌，而诸如两年期等短期公债收益率上扬。

“我们看到油市有所企稳，这是公债收益率小幅反弹的原因所在，但公债目前陷于狭窄区间内，”野村的利率策略师Stan Sun表示。

美国原油期货跌至37美元之下，布兰特原油期货跌穿40美元，为2009年初以来首次，因全球供应过剩加剧，但油价尾盘企稳。

美国指10年期公债收益率 收盘持稳在2.225%，周一为2.234%。

美国30年期公债 价格下跌8/32，收率报2.963%，高于周一的2.962%。

美国两年期公债 基本持稳，收益率从周一的0.935%上扬至0.939%。上周四，两年期公债收益率曾触及2009年5月以来最高0.994%。

周二进行的美国三年期公债标售的得标利率为1.255%，低于11月的同类标售。

投标倍数为3.14，高于上月的标售。主要来自外国央行的间接投标得标所占的比率为47.4%，高于上一次标售的40.8%。

“我们预计短期公债标售将再度获得强劲需求，因此，今日标售的结果没有任何意外，尤其是，今日的得标利率为1.255%，为2011年以来三年期公债标售的第二高，”CRT Capital在一份报告中称，“对市场来说，消化10年和30年期公债供应的难度要大得多。”

美国政府周三将标售210亿美元10年期公债，周四标售130亿美元30年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 0.935

五年期公债 99-26/32 (+ 1/32) 1.668

10年期公债 100-7/32 2.225

30年期公债 100-23/32 (- 9/32) 2.964(完)

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