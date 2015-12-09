美国债市：公债价格上涨，油价和股市下滑带动避险买盘

* 油价和股市下滑提振公债

* 美国10年期公债标售结果有好有坏

* 两年期公债收益率下滑，尽管预计美联储即将升息

路透纽约12月9日 - 美国公债价格周三在清淡交投中上涨，因油价和股市下滑，促使投资人在公债寻求避险。

指标10年期公债收益率跌至2.2%之下的日低，远低于日高。美国30年期公债收益率当日小涨，但仍低于3.0%的关键水准。

短债收益率也下滑，尽管投资人已经消化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将升息的因素。

本周在没有重大美国经济数据公布的情况下，左右美国公债市场的油价再度下滑，因投资人仍担心市场供应过剩的问题。油价疲弱也打压股市，刺激了对避险美债的买盘。

“股市疲弱和油价下滑给债市带来买盘，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。

周三美国10年期公债标售的结果整体而言有好有坏，得标利率2.233%略高于预期。

投标倍数为2.64，高于上月的2.58，均值为2.66。主要来自外国央行的间接投标得标所占的比率为62.0%，高于上一次标售。

“尽管此次标售获得的来自非交易商投标不错，但标售前市场升势导致出现了得标利率与标售前收益率之差(tail)。”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示。

“整体统计结果很一般，一级交易商投标得标略有减少，好的方面主要是间接投标得标。”

尾盘，指标美国10年期公债 升6/32，收益率报2.214%，周二尾盘报2.222%。

30年期公债 升3/32，收益率报2.969%，略高于周二尾盘的2.957%。

两年期公债 升1/32，收益率由周二尾盘的0.943%降至0.923%。上周四两年期公债收益率触及2010年5月来最高的0.994%。

成交疏落，12月通常是成交相对清淡的一个月。

“我们没有过高的预期。目前的推测是，市场在屏息期待美联储的决定，而且市场认为这已经是板上钉钉，”CRT Capital在研究报告中指出。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.923

五年期公债 99-30/32 (+06/32) 1.640

10年期公债 100-10/32 (+07/32) 2.215

30年期公债 100-20/32 (+04/32) 2.968(完)

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