美国债市：公债价格走低，市场静待美联储利率决定

* 油价逼近11年低位，重压公债价格

* 分析师关注美联储是否会在本周举行的会议上升息

路透纽约12月14日 - 美国公债价格周一下跌，盘中走势震荡，交易商观望美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在本周三宣布进行逾九年来首次升息。

美联储决策小组，联邦公开市场委员会(FOMC)将从周二开始举行为期两天的会议，投资者预计将委员会将在会议结束时上调近零利率。

“FOMC会议在即，市场将转而面对利率远低于应有水平的现实，”SG Corporate & Investment Banking的利率策略师Bruno Braizinha表示。

公债收益率从上周五触及的数周低位反弹，但涨幅受限，因Third Avenue的高收益基金和信贷基金Stone Lion Capital不让投资者回赎后，对这类市场的不安情绪加剧，使投资者对进入高收益债券市场也心存芥蒂。高收益债券市场最易受美国升息影响。

“周五出现的对高收益市场的担忧有一部分今日仍在发酵，”Raymond James的市场策略师Ellis Phifer表示。

油价在逼近11年低位后回稳，使公债价格跌势受限。油价下跌表明通胀仍然低迷，对长债而言是吉兆。预计美联储开始升息后，长债将会跑赢短债。

投资者基本上消化了美联储在本周升息的预期，且市场争论的焦点也转向了明年升息的次数。

美国10年期公债 价格下跌25/32，收益率报2.227%，高于上周五尾盘的2.13%。10年期公债收益率上周五跌至五周低位，录得7月以来最大单日跌幅。

美国30年期公债 价格回落1-19/32，收益率从上周五尾盘的2.877%上扬至2.958%，上周五曾触及六周低位。

法国兴业银行在一份研究报告中称，在美联储会议前，预计短期公债价格“变动不大”，反应市场已基本消化了12月升息的预期。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-04/32) 0.960

五年期公债 99-28/32 (-13/32) 1.653

10年期公债 100-07/32 (-25/32) 2.227

30年期公债 100-26/32(-1-19/32) 2.959(完)

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