美国债市：公债价格走低，市场静待美联储利率决定

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
* 油价逼近11年低位，重压公债价格
* 分析师关注美联储是否会在本周举行的会议上升息
路透纽约12月14日 - 美国公债价格周一下跌，盘中走势震荡，交易商观望美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在本周三宣布进行逾九年来首次升息。
美联储决策小组，联邦公开市场委员会(FOMC)将从周二开始举行为期两天的会议，投资者预计将委员会将在会议结束时上调近零利率。
“FOMC会议在即，市场将转而面对利率远低于应有水平的现实，”SG Corporate & Investment Banking的利率策略师Bruno Braizinha表示。
公债收益率从上周五触及的数周低位反弹，但涨幅受限，因Third Avenue的高收益基金和信贷基金Stone Lion Capital不让投资者回赎后，对这类市场的不安情绪加剧，使投资者对进入高收益债券市场也心存芥蒂。高收益债券市场最易受美国升息影响。
“周五出现的对高收益市场的担忧有一部分今日仍在发酵，”Raymond James的市场策略师Ellis Phifer表示。
油价在逼近11年低位后回稳，使公债价格跌势受限。油价下跌表明通胀仍然低迷，对长债而言是吉兆。预计美联储开始升息后，长债将会跑赢短债。
投资者基本上消化了美联储在本周升息的预期，且市场争论的焦点也转向了明年升息的次数。
美国10年期公债 价格下跌25/32，收益率报2.227%，高于上周五尾盘的2.13%。10年期公债收益率上周五跌至五周低位，录得7月以来最大单日跌幅。
美国30年期公债 价格回落1-19/32，收益率从上周五尾盘的2.877%上扬至2.958%，上周五曾触及六周低位。
法国兴业银行在一份研究报告中称，在美联储会议前，预计短期公债价格“变动不大”，反应市场已基本消化了12月升息的预期。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (-04/32) 0.960
五年期公债 99-28/32 (-13/32) 1.653
10年期公债 100-07/32 (-25/32) 2.227
30年期公债 100-26/32(-1-19/32) 2.959(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5