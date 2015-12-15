美国债市：公债价格下滑，美国CPI数据巩固美联储明日升息预期

* 公债价格下滑，因核心CPI数据支持升息

* 多数交易商预计周三会升息

* 分析师预计首次升息后利率上调步幅缓慢

* 美国联邦公开市场委员会开始为期两日会议

路透纽约12月15日 - 美国公债价格周二下滑，因美股上涨令避险公债吸引力降低，且消费者物价稳定，支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将升息的观点。

在美国劳工部公布，不包括食品和能源价格在内的核心消费者物价指数(CPI)11月上扬0.2%，可能使美联储更有底气在周三升息后，美国公债价格降至日低。

“强劲的CPI报告引领公债市场走势，因通胀是推动收紧政策周期向前推进的一个关键变量，”瑞银美国利率策略师Matthias Rusinski表示。

美联储今日午后开始了为期两日的货币政策会议，并将在周三会议结束后发布声明。

根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计本周升息的几率为83%，但投资人担心的是未来升息的步幅。

“有许多理由会让美联储对升息的步幅保持谨慎。从欧洲央行仍在追加刺激措施，同美联储货币政策背离、以及地缘政治风险加剧的可能性，再到商品和油价仍处于纪录低点等，”Piper Jaffray固定收益策略部门主管Justin Hoogendoorn表示。

美国10年期公债 跌13/32，收益率报2.227%，周一尾盘报2.225%。在美国公布CPI数据后，10年期公债收益率触及2.289%的日高。

美国30年期公债 价格回落20/32，收益率从周一尾盘的2.962%上扬至2.994%，日高为3.019%。

美国股市中，油价反弹引领能源股走强，金融股涨幅也居前，这令投资人对较高风险资产的兴致增加，进一步打压了对公债的买兴。

油价在近几日逼近11年低点后，今日开始回稳。油价下挫显示通胀仍然迟滞。这对长债是好兆头，但打压较短期公债，美联储升息时，长债预计会跑赢。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.972

五年期公债 99-21/32 (-08/32) 1.701

10年期公债 99-26/32 (-13/32) 2.271

30年期公债 100-04/32 (-21/32) 2.994(完)

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