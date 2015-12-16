更正-美国债市：美联储近十年来首次升息，短期公债收益率应声大涨

(更正：因英文原文有误，第二段中五年期公债收益率在声明发布后应升至日高，而非日低。)

* 美联储近10年来首次升息

* 收益率曲线趋平

* 两年期公债收益率触及五年高位

路透纽约12月16日 - 美国公债收益率周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)上调指标利率25个基点，为近十年来首次升息。

美联储声明发布后，五年期公债 收益率升至日高，五年期/30年期公债收益率差收窄至125个基点。两年期公债 收益率则触及五年高位1.021%。

根据CME Group的FedWatch工具，美联储声明发布前交易商预计升息的几率为81%，由于市场几乎完全消化了升息行动，投资人更关注的是美联储对沟通未来升息步幅所使用的措辞。

“调整利率步幅将影响长期利率走势，”Raymond James固定收益部门主管Kevin Giddis称。

分析师预计，美联储自2006年来首次升息将在未来几个月令收益率曲线趋平。

交易商因预期今年会升息，一直在增加收益率曲线趋平的仓位，即减少持有短期公债、增持较长期公债。

“这是一个收益率曲线逐步趋平的过程，今日变动的幅度不大，因多数已被消化，但可能出现改变。长债可能保持较好的表现，而短债因预期未来升息而下跌，”LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri表示。

指标美国10年期公债 跌7/32，收益率报2.288%，周二尾盘报2.266%。

美国30年期公债 价格回落10/32，收益率从周二尾盘的2.991%上扬至3.00%。

投资人关注美联储主席叶伦的记者会，以寻找明年升息步幅的更多线索。(完)

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