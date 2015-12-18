美国债市：公债价格上涨，因避险需求及对联储明年升息能力愈发怀疑

澳新汇市：中国经济数据提振澳元，新西兰元因评级利好走高
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
* 油价下挫刺激对公债的避险买盘
* 美股大跌
* 交易商预计美联储升息路径温和
路透纽约12月18日 - 美国公债价格周五小涨，因股市大跌，且投资人愈发怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年否能以其预期的步幅升息。
股市大跌及油价走软带动了投资人对相对安全美债的兴致，且油价不断下跌暗示通胀将保持温和。
“股市下滑，油价走软，小幅推高公债价格，我们处于年底不稳定阶段，”RBC Capital Markets美国利率策略部门主管Michael Cloherty表示。
美联储周三升息25个基点，一如市场普遍预期，这带动短债收益率大涨。
美联储主席叶伦明确指出，升息只是尝试开始“逐步”收紧政策，在决定下一次行动时将重点考察通胀状况，目前美国通胀仍远低于目标。
“如果油价能反弹，那么明年首季再度加息的可能性将增加，但目前投资人认为明年6月前不会再升息，”Jefferies & Co货币市场策略师Tom Simons称。
投资人原本预计短期公债收益率升的会比长债收益率快，呈现收益率曲线利空趋平走势，但从目前的情况来看，收益率曲线趋平主要是因对较长期公债的需求，而不是卖出较短期公债。
投资人增持短债，为年底及财政部下周标售国库券作准备，这也支撑了公债市场。
两年期公债 尾盘升3/32，收益率跌至0.9522%，周四尾盘报1.005%。
指标美国10年期公债 尾盘升13/32，收益率由2.238%降至2.190%。
30年期公债 升20/32，收益率由2.936%降至2.904%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+03/32) 0.952
五年期公债 99-25/32 (+08/32) 1.673
10年期公债 100-16/32 (+13/32) 2.193
30年期公债 101-28/32 (+20/32) 2.906(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
韩国法院周四驳回检方申请逮捕三星集团副会长李在镕的请求。 三星电子 跌近1%。 Kim称，特朗普经济政策公布后，在乐观第四季企业财报的激励下，综合股价指数有望 进一步上扬。 外资买超韩股，但买超规模相对较小。 下跌股和上涨股分别为500家和290家。 韩元兑美元 报1,172.9，较周四收盘1,177.6涨0.4%。 三年期公债3月期货合约 小升0.06点报109.49. 0211GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,172.9 1,177.6 日圆/韩元 10.2321/09 10.2209 韩国公债期货 * 109.49 109.43 韩国综合股价指数