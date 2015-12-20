重温稿-美国债市：公债价格上涨，因避险需求及对联储明年升息能力愈发怀疑

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
* 油价下挫刺激对公债的避险买盘
* 美股大跌
* 交易商预计美联储升息路径温和
路透纽约12月18日 - 美国公债价格周五小涨，因股市大跌，且投资人愈发怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年否能以其预期的步幅升息。
股市大跌及油价走软带动了投资人对相对安全美债的兴致，且油价不断下跌暗示通胀将保持温和。
“股市下滑，油价走软，小幅推高公债价格，我们处于年底不稳定阶段，”RBC Capital Markets美国利率策略部门主管Michael Cloherty表示。
美联储周三升息25个基点，一如市场普遍预期，这带动短债收益率大涨。
美联储主席叶伦明确指出，升息只是尝试开始“逐步”收紧政策，在决定下一次行动时将重点考察通胀状况，目前美国通胀仍远低于目标。
“如果油价能反弹，那么明年首季再度加息的可能性将增加，但目前投资人认为明年6月前不会再升息，”Jefferies & Co货币市场策略师Tom Simons称。
投资人原本预计短期公债收益率升的会比长债收益率快，呈现收益率曲线利空趋平走势，但从目前的情况来看，收益率曲线趋平主要是因对较长期公债的需求，而不是卖出较短期公债。
投资人增持短债，为年底及财政部下周标售国库券作准备，这也支撑了公债市场。
两年期公债 尾盘升3/32，收益率跌至0.9522%，周四尾盘报1.005%。
指标美国10年期公债 尾盘升13/32，收益率由2.238%降至2.190%。
30年期公债 升20/32，收益率由2.936%降至2.904%。
-----------------------2044GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+03/32) 0.952
五年期公债 99-25/32 (+08/32) 1.673
10年期公债 100-16/32 (+13/32) 2.193
30年期公债 101-28/32 (+20/32) 2.906(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。