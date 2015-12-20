重温稿-美国债市：公债价格上涨，因避险需求及对联储明年升息能力愈发怀疑

* 油价下挫刺激对公债的避险买盘

* 美股大跌

* 交易商预计美联储升息路径温和

路透纽约12月18日 - 美国公债价格周五小涨，因股市大跌，且投资人愈发怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年否能以其预期的步幅升息。

股市大跌及油价走软带动了投资人对相对安全美债的兴致，且油价不断下跌暗示通胀将保持温和。

“股市下滑，油价走软，小幅推高公债价格，我们处于年底不稳定阶段，”RBC Capital Markets美国利率策略部门主管Michael Cloherty表示。

美联储周三升息25个基点，一如市场普遍预期，这带动短债收益率大涨。

美联储主席叶伦明确指出，升息只是尝试开始“逐步”收紧政策，在决定下一次行动时将重点考察通胀状况，目前美国通胀仍远低于目标。

“如果油价能反弹，那么明年首季再度加息的可能性将增加，但目前投资人认为明年6月前不会再升息，”Jefferies & Co货币市场策略师Tom Simons称。

投资人原本预计短期公债收益率升的会比长债收益率快，呈现收益率曲线利空趋平走势，但从目前的情况来看，收益率曲线趋平主要是因对较长期公债的需求，而不是卖出较短期公债。

投资人增持短债，为年底及财政部下周标售国库券作准备，这也支撑了公债市场。

两年期公债 尾盘升3/32，收益率跌至0.9522%，周四尾盘报1.005%。

指标美国10年期公债 尾盘升13/32，收益率由2.238%降至2.190%。

30年期公债 升20/32，收益率由2.936%降至2.904%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+03/32) 0.952

五年期公债 99-25/32 (+08/32) 1.673

10年期公债 100-16/32 (+13/32) 2.193

30年期公债 101-28/32 (+20/32) 2.906(完)

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