美国债市：多数公债收益率变动不大，年底前气氛谨慎

* 年底交投清淡，走势迟滞

* 30年期公债收益率小涨，因美国原油价格趋稳

* 没有重大美国数据公布，也令市场淡静

* 焦点脱离美联储下次升息时机

路透纽约12月21日 - 美国长期公债收益率周一小涨，此前美国原油价格有所趋稳，令通胀预期略有上升，而其他公债收益率变动不大，因年底前气氛谨慎。

美国原油价格结算价升1美分，报每桶34.74美元，此前触及11年最低的33.98美元。油价趋稳暗示通胀会略有上升，从而提振了30年期公债收益率，因长债通常在通胀上升的预期中表现不佳。

30年期长债收益率小涨，但盘中曾触及一周低点2.889%。美国10年期和七年期公债收益率盘中也触及一周低点，分别为2.172%和1.979%。

“如果油价再度转跌，所有人都会说‘好吧，我们仍在通缩环境中。’”Pioneer Investments投资组合经理人Richard Schlanger表示。

由于通胀蚕食债券的派息，长债收益率会随着通胀上升的预期而上涨。

其他年期公债收益率变动不大，分析师称，因在年底，市场环境淡静且可能不稳，交易商对大举押注表现谨慎。市场焦点也基本上脱离了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升息的时机。

“年底流动性不足的情况开始影响市场。”Piper Jaffray固定收益策略部门主管Justin Hoogendoorn表示。

截至上周五，巴克莱美国公债指数今年迄今升1.3%，巴克莱美国一至三年期公债指数升0.6%，巴克莱25年期以上美国公债指数大致持平。

分析师表示，今日美国没有重大数据公布，也令多数公债收益率基本保持在上周五的水准，而美联储上周近十年来首次升息的余韵徐歇。

指标美国10年期公债 尾盘升2/32，收益率由周五尾盘的2.197%降至2.190%。

30年期公债 跌5/32，收益率由周五尾盘的2.908%升至2.917%。

两年期公债 尾盘大致持平，收益率跌至0.948%，上周五尾盘报0.960%。

美股标普500指数 收高0.78%。

-----------------------2040GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.952

五年期公债 99-26/32 (+02/32) 1.665

10年期公债 100-16/32 (+01/32) 2.195

30年期公债 101-18/32 (-09/32) 2.921(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价