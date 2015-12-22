美国债市：收益率上升，因经济数据良好和油价反弹

* 美国第三季GDP增长小幅下修至2%，前值为2.1%

* 第三季GDP增幅高于1.9%的预估

* 油价反弹推高较长期公债收益率

* 假日前流动性保持低位

路透纽约12月22日 - 美国短期公债收益率周二上涨，此前发布的美国经济数据支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年稳步升息的观点，较长期公债收益率也上涨，因美国原油价格反弹预示着通胀小幅提升。

美国商务部周二报告，第三季国内生产总值(GDP)增长年率终值为2.0%，上月报告的修正值为2.1%。虽然增长率被下修，但仍超过了路透调查的经济学家预估的1.9%。

另外，美国第三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数终值为上涨1.4%，略高于预估的上涨1.3%，前值为上涨1.3%。核心个人消费支出是衡量国内核心通胀率的一个指标，也是被美联储看重的通胀指标。

“核心PCE数据完全没有驳斥美联储的升息路径预期，”SVB Asset Management投资组合管理负责人Ninh Chung称，他指称美联储决策者上周预计的明年将进行四次升息的快速升息路径。

分析师称，较短期公债收益率对美国数据更加敏感，因为他们更易受美联储升息影响；因为美国原油价格反弹，30年期公债收益率亦上涨。

美国原油价格反弹，收涨0.33美元，报每桶36.14美元，周一曾触及2009年以来的最低价。油价反弹预示着通胀压力提高，因而推高30年期公债收益率。

通胀升高的预期会给较长期公债带来卖压，因通胀上升将蚕食较长期公债的收益。

“对通缩压力的担忧有些减轻，”Aberdeen Asset Management高级投资经理Lynn Chen称。

分析师称，他们不太重视公债市场的价格活动，因为许多交易商已经结清了今年的仓位，因而交易清淡。

指标10年期公债 价格最新下跌11/32，收益率报2.238%，周一尾盘报2.197%。30年期公债 价格最新下跌26/32，收益率为2.966%，周一尾盘报2.925%。

美国两年期公债价格 最新下跌1/32，收益率报0.977%，周一尾盘报0.956%。

-----------------------2017GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.977

五年期公债 99-20/32 (-06/32) 1.704

10年期公债 100-04/32 (-12/32) 2.238

30年期公债 100-22/32 (-26/32) 2.966(完)

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