美国债市：公债收益率上升，因经济数据强劲和油价上涨

* 美国30年期公债收益率升穿3%

* 5至10年期公债收益率触及近一周高位

* 美国11月个人所得增加0.3%

* 油价上涨推高30年期公债收益率

路透纽约12月23日 - 美国公债收益率周三上涨，30年期公债收益率触及一周高位，此前发布的美国经济数据强劲，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将以快速步调升息的观点，油价上涨预示着通胀上升。

30年期公债收益率 触及3.015%的一周高位，5至10年期公债收益率触及近一周高位，此前美国商务部发布的数据显示，美国上个月个人所得增长0.3%，薪资连续八个月稳步增长。

11月薪资增长0.5%,10月薪资增长0.6%。

“数据支持美国经济仍处在稳步增长轨道上的观点，确实鼓舞了对美联储能够继续升息而不会损害美国经济复苏的乐观预期，”道明证券(TD Securities)利率策略师Gennadiy Goldberg说道。

截至上周，美联储决策者2016年底利率目标预估中值仍为1.375%，暗示明年将升息四次，每次25个基点。

油价上涨给30年期公债带来卖压，令其收益率走高。油价上涨预示着通胀压力升高，通胀升高的预期通常会推高30年期公债收益率，因通胀上升将蚕食较长期公债收益。

30年期公债收益率走高，推动较短期和中期公债收益率上涨，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易负责人Charles Comiskey称。

分析师称，圣诞假期来临前，市场交投清淡。

指标10年期公债 价格最新下跌6/32，收益率由周二尾盘的2.239%升至2.264%，距离数据公布后触及的2.280%的近一周高位不远。

5年期公债 价格最新下跌2/32，收益率为1.723%，徘徊于1.734%附近的近一周高位，周二尾盘为1.706%。

两年期公债 基本持平，收益率为0.989%，周二尾盘为0.977%。

美国股市方面，标普500指数 涨1.24%，因油价反弹提振市场人气。

-----------------------2020GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (-01/32) 0.989

五年期公债 99-17/32 (-03/32) 1.724

10年期公债 99-28/32 (-08/32) 2.266

30年期公债 100-02/32 (-21/32) 2.997(完)

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