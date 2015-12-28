美国债市：长债价格上涨，此前两年期公债标售需求强劲且油价下挫

美国经济：前景不确定性跟以往基本相同--旧金山联储总裁威廉姆斯
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
* 两年期公债收益率触及五年半高位
* 260亿美元两年期公债标售需求强劲
路透纽约12月28日 - 美国公债价格周一上涨，盘中交投清淡，走势反复。今日美国标售的两年期公债获得强劲需求，且油价下挫刺激了对较长期公债的需求。
美国财政部标售260亿美元两年期公债，获得强劲需求，令许多投资人意外，他们原本预计在本月稍早美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息后，短债会承压。
“标售前，投资人掉入了两年期公债最易受美联储升息影响的陷阱，但情况并非如此。”野村证券国际美国利率策略部门主管George Goncalves表示。
两年期公债收益率在隔夜时段一度触及1.04%的2010年5月来最高水准，交易商将此归因于年底交投清淡及市场波动。
“如果你分析一下今日标售意外强劲需求的组成，就会发现年底前有大量资金需要配置。”Goncalves称。
尽管交易商预计本周成交疏落，因投资人在年底不愿大举押注，但他们预计周二和周三财政部标售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债时需求会更高。本周美国财政部将发售900亿美元公债，筹得212亿美元新资金。
“本周市场将受到较高收益吸引买家，及年底缺乏流动性和对未来升息不确定性令投资人却步的因素左右。”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。
美股下滑，受油价大跌及苹果股价走软拖累，这也带动了对较安全美国公债的需求，在午后进一步提振美债升势。
指标10年期美国公债 价格尾盘升4/32，收益率报2.230%，周四尾盘报2.243%。
30年期公债 升11/32，收益率由2.963%降至2.945%。
两年期公债 价格接近持平，收益率由1.002%升至1.014%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-24/32 (-01/32) 1.015
五年期公债 99-18/32 (+) 1.716
10年期公债 100-06/32 (+04/32) 2.229
30年期公债 101-04/32 (+13/32) 2.944(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周四收跌0.38%。沪深证交所融资融券余额当日减 少20.5亿元人民币，连续第八日下跌；两市两融余额为8,960亿元，创逾三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,01
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