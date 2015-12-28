美国债市：长债价格上涨，此前两年期公债标售需求强劲且油价下挫

* 两年期公债收益率触及五年半高位

* 260亿美元两年期公债标售需求强劲

路透纽约12月28日 - 美国公债价格周一上涨，盘中交投清淡，走势反复。今日美国标售的两年期公债获得强劲需求，且油价下挫刺激了对较长期公债的需求。

美国财政部标售260亿美元两年期公债，获得强劲需求，令许多投资人意外，他们原本预计在本月稍早美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息后，短债会承压。

“标售前，投资人掉入了两年期公债最易受美联储升息影响的陷阱，但情况并非如此。”野村证券国际美国利率策略部门主管George Goncalves表示。

两年期公债收益率在隔夜时段一度触及1.04%的2010年5月来最高水准，交易商将此归因于年底交投清淡及市场波动。

“如果你分析一下今日标售意外强劲需求的组成，就会发现年底前有大量资金需要配置。”Goncalves称。

尽管交易商预计本周成交疏落，因投资人在年底不愿大举押注，但他们预计周二和周三财政部标售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债时需求会更高。本周美国财政部将发售900亿美元公债，筹得212亿美元新资金。

“本周市场将受到较高收益吸引买家，及年底缺乏流动性和对未来升息不确定性令投资人却步的因素左右。”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。

美股下滑，受油价大跌及苹果股价走软拖累，这也带动了对较安全美国公债的需求，在午后进一步提振美债升势。

指标10年期美国公债 价格尾盘升4/32，收益率报2.230%，周四尾盘报2.243%。

30年期公债 升11/32，收益率由2.963%降至2.945%。

两年期公债 价格接近持平，收益率由1.002%升至1.014%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-01/32) 1.015

五年期公债 99-18/32 (+) 1.716

10年期公债 100-06/32 (+04/32) 2.229

30年期公债 101-04/32 (+13/32) 2.944(完)

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