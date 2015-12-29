美国债市：公债收益率上涨，因五年期公债标售需求疲弱引发抛售

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
* 两年期公债收益率触及2010年以来最高1.103%
* 五年期公债收益率触及6月以来最高1.785%
* 五年期公债标售需求不振
* 消费者信心数据高于预期
路透纽约12月29日 - 美国公债收益率周二大幅走高，市场交投清淡且走势震荡，因美国财政部标售五年期公债 结果令人失望，以及油价反弹削弱了对美国公债的买兴。
美国两年期公债收益率 盘中升至2010年4月以来最高1.103%，五年期公债收益率触及6月以来最高1.785%。交易商将今日走势归因为年末交投清淡，和市场走势震荡。
考虑到周一进行的260亿美元两年期公债标售获强劲需求，市场预计今日标售的五年期公债也会受到欢迎，但结果显示市场需求疲弱，令交易商大失所望。
“12月最后一周市场交投清淡，许多人今年已经结账，这也是今天标售需求疲弱的部分原因，”Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer称。
周三财政部将标售290亿美元七年期公债，本周总共标售900亿美元公债。
世界大型企业研究会(Conference Board)今日稍早公布，12月消费者信心指数升至96.5，高于预期，这也引发公债的温和卖盘。
油价收回了部分失地，因欧洲和北美气温下降，提升了短期内原油需求将增加的预期。
油价上涨加重了公债卖压，因油价攀升表明通胀将走高。通胀走高的预期通常会推高30年期公债收益率，因通胀会侵蚀公债支付利息的价值。
30年期公债收益率 一度攀升至3.046%的日内高位，最新下跌2个基点，收益率为3.043%，高于周一尾盘的2.94%。
指标10年期公债 价格最新下跌24/32，收益率为2.308%，高一周一尾盘的2.225%。
五年期公债价格最新下跌12/32，收益率为1.793%，高于周一尾盘的1.716%。
美股标普500指数 收盘上涨1.06%，受助于科技类股反弹。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (-03/32) 1.099
五年期公债 99-07/32 (-11/32) 1.792
10年期公债 99-15/32 (-25/32) 2.312
30年期公债 99-06/32 (-2-01/32) 3.042(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
路透上海1月20日 - 中国银行间市场周五资金面压力明显缓和，随着大行供给恢复，融 资难度下降，回购利率从前日高位跳水。交易员称，流动性改善或因央行公开市场、SLF(常 备借贷便利)等工具的效果显现；随着资金供需矛盾减轻，本周到期的MLF(中期借贷便利)暂 未续做带来的紧张情绪也有所缓解。 上海一险资交易员称，早盘大行续有融出跨节期限资金，“昨天上午还能轻松出个6%的 1M，今天加权都到3.6%了；听说大行放钱后资金面就松了，钱就到处都有了。” 上海一基金交易员认为，资金转松可能是因为央行公开市场持续投放见效，以及部分银 行通过向地方央行申请SLF获得了资金；市场也有猜测央行是否通过其他渠道向大行投放了 流动性。 他并称，随着缴税、缴准影响淡化、节前提现需求逐步消化，加之不少机构已提前安排 好跨节头寸，资金需求的高峰期已过，下周预计压力不大。 中国央行公开市场周五进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中14天期500亿元，28天期 600亿元；考虑到七天期逆回购到期日为春节假期，央行今日顺势暂停七天品种操作，恢复1 4天期