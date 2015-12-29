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债券 | 2015年 12月 30日 星期三 05:35 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因五年期公债标售需求疲弱引发抛售

* 两年期公债收益率触及2010年以来最高1.103%

* 五年期公债收益率触及6月以来最高1.785%

* 五年期公债标售需求不振

* 消费者信心数据高于预期

路透纽约12月29日 - 美国公债收益率周二大幅走高，市场交投清淡且走势震荡，因美国财政部标售五年期公债 结果令人失望，以及油价反弹削弱了对美国公债的买兴。

美国两年期公债收益率 盘中升至2010年4月以来最高1.103%，五年期公债收益率触及6月以来最高1.785%。交易商将今日走势归因为年末交投清淡，和市场走势震荡。

考虑到周一进行的260亿美元两年期公债标售获强劲需求，市场预计今日标售的五年期公债也会受到欢迎，但结果显示市场需求疲弱，令交易商大失所望。

“12月最后一周市场交投清淡，许多人今年已经结账，这也是今天标售需求疲弱的部分原因，”Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer称。

周三财政部将标售290亿美元七年期公债，本周总共标售900亿美元公债。

世界大型企业研究会(Conference Board)今日稍早公布，12月消费者信心指数升至96.5，高于预期，这也引发公债的温和卖盘。

油价收回了部分失地，因欧洲和北美气温下降，提升了短期内原油需求将增加的预期。

油价上涨加重了公债卖压，因油价攀升表明通胀将走高。通胀走高的预期通常会推高30年期公债收益率，因通胀会侵蚀公债支付利息的价值。

30年期公债收益率 一度攀升至3.046%的日内高位，最新下跌2个基点，收益率为3.043%，高于周一尾盘的2.94%。

指标10年期公债 价格最新下跌24/32，收益率为2.308%，高一周一尾盘的2.225%。

五年期公债价格最新下跌12/32，收益率为1.793%，高于周一尾盘的1.716%。

美股标普500指数 收盘上涨1.06%，受助于科技类股反弹。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-03/32) 1.099

五年期公债 99-07/32 (-11/32) 1.792

10年期公债 99-15/32 (-25/32) 2.312

30年期公债 99-06/32 (-2-01/32) 3.042(完)

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