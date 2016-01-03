重温稿-美国债市：公债收益率今年上涨，明年预计仍呈现多头趋平走势

* 10年期公债收益率今年升27个基点

* 30年期公债收益率今年升8个基点

* 预计明年公债收益率曲线呈多头趋平走势，因对美联储有疑虑

路透纽约12月31日 - 美国公债价格周四上涨，年度收盘水准较许多投资人原本预期要高，收益率曲线较2014年更平缓。

截至12月30日，巴克莱美国公债指数 年度回报为0.67%，美银美林美国公债指数 回报为0.65%。

iShares巴克莱20年以上年期美国公债上市交易基金(ETF) 年度下滑4.280%，iShares一至三年期美债ETF跌0.047%。SPDR巴克莱高收益债券ETF 年度下滑12.173%，iShares iBoxx投资级别公司债ETF 年度下滑4.430%。

公债价格年初跳升，因经济成长较预期缓慢令市场一度臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会推迟升息。

今年全年对美联储最终将在何时升息的臆测令公债收益率走势波动，中国安排人民币贬值后，投资人弃债从股。

“今年重大事件之一是6月美国公债遭大举抛售，当时没有人理解，但之后投资人意识到中国经济不会马上对政策改变作出反应，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

当美联储在12月进行了自2006年来首次升息后，投资人曾预计短期公债收益率增速将快于长期公债收益率，呈现空头趋平走势，但收益率曲线趋平更多的是因对较长期公债的需求，而不是因抛售较短期公债。

看多的投资人预计2016年收益率曲线将继续呈多头趋平走势，因投资人对是否美联储能如所愿在2016年升息四次感到怀疑，对较长期公债的需求不断增加。

“债市未死。我仍看到机会，特别是在美国公债市场，收益率曲线趋平将继续，”Andres Capital Management投资长Bob Andres表示。

两年期公债 收高2/32，收益率报1.051%，周三收报1.079%。周二两年期公债收益率触及2010年4月来最高的1.103%。

指标10年期公债 收高10/32，收益率报2.269%，今年升幅达到27个基点。

30年期公债 升18/32，收益率报3.015%，年度收高8个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+02/32) 1.052

五年期公债 99-31/32 (+06/32) 1.758

10年期公债 99-27/32 (+10/32) 2.269

30年期公债 99-23/32 (+18/32) 3.015(完)

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