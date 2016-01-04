美国债市：公债收益率下跌，因中国股市急跌引发全球增长忧虑

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* 指标公债收益率触及近两周低位

* 较长期公债收益率触及近一周低位

* 中国大陆股市急挫7%，引发避险买盘

* 沙特和伊朗紧张局势支撑美国公债

路透纽约1月4日 - 美国公债收益率周一下跌，指标收益率触及近两周低位，此前中国股市急挫加重了对全球增长的担忧，并推高了对美国公债这一避险资产的需求。

中国大陆主要股指沪深300指数 下跌7%，首度触发熔断机制，导致市场暂停交易。此前的一项调查显示，世界第二大经济体中国12月的工厂活动大幅萎缩。

指标10年期公债收益率 触及12月22日以来最低的2.200%，五年和七年期公债收益率 也触及近两周低位，30年期公债收益率 触及2.939%的近一周最低。

“股市如此开局，人们寻求避险，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)证券交易主管Charles Comiskey称。

分析师还称，主要产油国沙特和伊朗的关系恶化，引发了对避险公债的需求。沙特周日与伊朗断交，此前伊朗抗议者冲击了在德黑兰的沙特大使馆，因沙特处决了一位著名的什叶派神职人员。

美国股市，指标标普500指数 最新下跌2.1%。

分析师称，尽管市场寻求避险，交易商对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将不得不放缓升息步伐的臆测并未升温，否则，短期公债收益率的跌幅会更大。

三年期公债收益率触及1.266%的近三周以来的最低水平，两年期公债收益率触及1.008%的逾一周最低水平。

油价最初因中东紧张局势而上涨，但收盘下跌。DRW Trading的市场策略师Lou Brien称，这表明通胀压力仍低迷，帮助较长期公债收益率走低。

许多分析师认为油价上涨是通胀压力的信号，通胀较低的时候，长期公债通常表现较好，因通胀会蚕食公债利息的价值。

数据显示，美国11月建筑支出近一年半以来首次下降，这也支撑了公债价格。

指标10年期公债价格 最新上涨10/32，收益率为2.239%，上周四尾盘为2.275%。

美国30年期公债价格 最新涨17/32，收益率为2.984%，上周四尾盘为3.013%，两年期公债价格 最新涨2/32，收益率为1.032%，上周四尾盘为1.064%。

-----------------------2007 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+02/32) 1.032

五年期公债 100-04/32 (+06/32) 1.727

10年期公债 100-04/32 (+11/32) 2.237

30年期公债 100-11/32 (+19/32) 2.983(完)

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