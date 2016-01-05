美国债市：长期公债收益率上扬，因全球成长忧虑有所缓解

* 长债收益率攀升，因成长忧虑缓解

* 交易商静待周五出炉的美国就业数据

* 中期公债收益率回落，因预期美联储升息步伐缓慢

* 公司债供应恢复，2015年发行规模创纪录

路透纽约1月5日 - 美国长期公债收益率周二上扬，因对全球成长的忧虑缓解，导致交易商卖出部分避险的美国公债，而周五美国就业数据公布前的谨慎情绪使公债收益率陷于狭窄区间内。

美国股市在周一深跌后企稳。昨日中国数据疲弱引发对全球成长放缓的担忧，今日市场的忧虑缓解，抑制对长债的需求。

“如果今日市场避险意愿消退，则昨日买入长债的投资者没有足够的理由持有这些公债，”Samson Capital Advisors的首席投资长Jonathan Lewis表示。

在市场忧虑缓解的情况下，企业重返市场发行高评级公司债。今日共计有八宗公司债发行交易。根据汤森路透旗下的IFR提供的数据，2015年公司债发行规模为创纪录的1.27万亿美元。

公司债供应部分削弱了对收益率较低的公债的需求。

美国30年期公债价格 尾盘下跌12/32，收益率上扬2个基点，报3.008%。周一触及近一周最低2.939%。

分析师表示，今日市场交投清淡，因交易商静待周五公布的美国非农就业数据。路透调查的分析师预计，12月非农就业岗位增加20万，低于11月的21.1万。

尽管市场忧虑缓解，但分析师表示，中期公债收益率走低，因考虑到全球市场疲弱，且持续担忧经济成长，今年美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计会放慢升息步伐。

“人们在预测第二次升息的时间，如果全球成长仍然疲弱，我认为将会促使人们推后对第二次升息时间的预期，”道明证券驻纽约的全球利率策略部主管Priya Misra表示。

美国五年期公债 价格尾盘上扬2/32，收益率下跌1个基点，报1.722%。七年期公债 价格尾盘上扬2/32，收益率也回落1个基点，报2.057%。

这两种公债的收益率均守在周一触及的近两周低位之上。

指标10年期公债 价格尾盘基本持平，收益率报2.250%，周一尾盘为2.245%。周一曾触及近两周低位2.200%。

美股标普500指数 在周一急跌1.5%后反弹，今日收涨0.2%。

-----------------------2034 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+01/32) 1.028

五年期公债 100-04/32 (+02/32) 1.724

10年期公债 100 (-02/32) 2.250

30年期公债 99-25/32 (-14/32) 3.011(完)

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