美国债市：公债收益率下滑，因通胀疲弱或令联储升息步幅放缓迹象

* 10年期公债收益率触及逾三周低点2.168%

* 三年期公债收益率触及逾三周低点1.239%

* 油价疲弱显示通胀低迷，联储基调温和

* 避险买盘压低公债收益率

* 美联储会议记录令投资人愈发关注通胀

路透纽约1月6日 - 美国公债收益率周三下滑，指标公债收益率触及逾三周最低水准，因避险需求，且有迹象显示通胀压力缺乏可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的步幅放缓。

分析师表示，周三公债收益率全面下挫是因通胀低迷，包括布兰特原油期货跌至11年新低。被投资人认为对美联储升息最为敏感之一的三年期公债收益率也跌至逾三周最低的1.239%。指标10年期公债收益率日低报2.168%。

“美联储需要看到一些实际通胀和通胀预期的回升，之后才会真正收紧货币政策。”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。

美联储发布的12月会议记录显示，联储政策制定者上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。

Lyngen称，会议记录令市场意识到通胀可能成为联储升息的绊脚石。联储的通胀目标为2%。

对通胀预期敏感的美国30年期公债收益率触及逾一周最低的2.934%。当通胀预期较低时，长债通常表现良好，因通胀会蚕食长债的派息。

中国允许人民币进一步贬值，以及朝鲜核试验引发的地缘政治忧虑刺激市场厌恶风险情绪，交易商也因此买入避险美债。

人民币贬值也压低公债收益率，因这是美国通胀压力降低的另一个迹象，Raymond James市场策略师Ellis Phifer称。

他表示，愈发担心从中国进口商品的价格下滑会抑制美国通胀上升，因此可能拖慢美联储升息步幅。

指标10年期公债 价格尾盘升20/32，收益率报2.177%，周二尾盘报2.250%。

30年期长债 升1-12/32，收益率由周二尾盘的3.011%降至2.941%。

两年期公债 升2/32，收益率报0.984%，接近稍早触及的两周低点0.980%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+03/32) 0.984

五年期公债 100-15/32 (+11/32) 1.653

10年期公债 100-20/32 (+20/32) 2.179

30年期公债 101-05/32(+1-12/32) 2.941(完)

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