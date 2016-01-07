美国债市：公债收益率下滑，因中国忧虑和缺少通胀压力

* 收益率下跌，但守在早盘触及的多周低位之上

* 中国担忧带动避险买盘

* 油价走低意味着缺少通胀压力

路透纽约1月7日 - 避险的美国公债收益率周四下滑，受累于中国股市急跌料将对全球经济增长产生负面影响的担忧，且油价下挫意味着缺少通胀压力。

中国允许人民币 出现五个月来的最大跌幅，上海股市 本周第二次提前收市，因又一波大举抛售再次触发刚刚实施的熔断机制。波动性推升了避险的公债的价格，压低收益率。

分析师称，在早盘尾段忧虑有所减轻，公债收益率微幅攀升，当对中国经济稳定性的担忧再次浮现时，收益率再次下跌。

但收益率守在盘初触及的多周低位之上，指标10年期公债收益率早盘触及2.119%的10周最低位，其它两年到30年期公债收益率均触及逾三周低位。

“有很多对中国的担忧，是本周市场的驱动力，”Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer称，“公债肯定受益于此”。

布兰特原油 收跌，距离稍早触及的近12年低位不远。油价的下跌也压低较长期公债收益率，SVB Asset Management投资组合管理负责人Ninh Chung称。

通胀压力增大的迹象会压低较长期公债的价格，因通胀会侵蚀公债支付利息的价值。

美国10年期公债价格 上涨8/32，收益率报2.149%，周三尾盘为2.177%。30年期公债价格 涨9/32，收益率报2.924%，早盘触及2.885%的盘中低点，周三尾盘为2.940%。

两年期公债价格 涨2/32，收益率报0.952%，周三尾盘为 0.984%，今日盘中低点为0.936%。

美国股市标普500指数周四收挫2.37%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+02/32) 0.956

五年期公债 100-22/32 (+07/32) 1.607

10年期公债 100-28/32 (+07/32) 2.153

30年期公债 101-12/32 (+06/32) 2.931(完)

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