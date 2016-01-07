美国债市：公债收益率下滑，因中国忧虑和缺少通胀压力

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 收益率下跌，但守在早盘触及的多周低位之上
* 中国担忧带动避险买盘
* 油价走低意味着缺少通胀压力
路透纽约1月7日 - 避险的美国公债收益率周四下滑，受累于中国股市急跌料将对全球经济增长产生负面影响的担忧，且油价下挫意味着缺少通胀压力。
中国允许人民币 出现五个月来的最大跌幅，上海股市 本周第二次提前收市，因又一波大举抛售再次触发刚刚实施的熔断机制。波动性推升了避险的公债的价格，压低收益率。
分析师称，在早盘尾段忧虑有所减轻，公债收益率微幅攀升，当对中国经济稳定性的担忧再次浮现时，收益率再次下跌。
但收益率守在盘初触及的多周低位之上，指标10年期公债收益率早盘触及2.119%的10周最低位，其它两年到30年期公债收益率均触及逾三周低位。
“有很多对中国的担忧，是本周市场的驱动力，”Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer称，“公债肯定受益于此”。
布兰特原油 收跌，距离稍早触及的近12年低位不远。油价的下跌也压低较长期公债收益率，SVB Asset Management投资组合管理负责人Ninh Chung称。
通胀压力增大的迹象会压低较长期公债的价格，因通胀会侵蚀公债支付利息的价值。
美国10年期公债价格 上涨8/32，收益率报2.149%，周三尾盘为2.177%。30年期公债价格 涨9/32，收益率报2.924%，早盘触及2.885%的盘中低点，周三尾盘为2.940%。
两年期公债价格 涨2/32，收益率报0.952%，周三尾盘为 0.984%，今日盘中低点为0.936%。
美国股市标普500指数周四收挫2.37%。
-----------------------2036 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 100-03/32 (+02/32) 0.956
五年期公债 100-22/32 (+07/32) 1.607
10年期公债 100-28/32 (+07/32) 2.153
30年期公债 101-12/32 (+06/32) 2.931(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。