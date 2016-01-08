美国债市：公债收益率受避险买盘拖累下滑，美12月就业猛增但缺乏薪资增长

* 美国12月非农就业岗位增加29.2万

* 平均时薪持平

* 对全球经济成长的担忧持续

* 10年期公债收益率触及逾十周最低

路透纽约1月8日 - 美国公债收益率周五下滑，中短期公债收益率触及数周低点，受避险买盘拖累，今日公布的数据显示美国12月就业增长强劲，但被缺乏薪资增长因素所盖过。

美国劳工部数据显示，美国12月非农就业岗位增加29.2万，超过预期。数据公布后，公债收益率一度上扬，指标10年期公债收益率触及2.225%日高。

但之后迅速回落，分析师指因平均时薪数据迟滞，暗示通胀仍低于联储目标。而且，分析师表示，对全球经济成长的担忧持续，也拖低避险公债收益率。

“像工时和平均时薪这些就业市场的其他指标都没有跟随非农就业岗位一道上涨。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，“美联储的等式不会很快奏效，即就业加上薪资压力等于通胀。”

美国10年期公债收益率尾盘触及逾十周低点2.112%。美国两年期公债 收益率触及近一个月最低的0.932%，而三年期公债收益率 触及逾三周低点1.179%，美国七年期公债收益率触及逾两个月低点1.899%，五年期公债收益率跌至近一个月低点1.560%。

美联储政策制定者上月的预估显示，今年美联储将升息四次。

尽管中国股市在今年开局大跌后出现反弹，但美股今日由升转跌，分析师表示，对公债的避险买盘压低了收益率。

美国10年期公债价格 尾盘上涨10/32，收益率报2.116%，周四尾盘为2.153%。30年期公债价格 涨13/32，收益率报2.906%，周四尾盘为2.926%。

本周，10年期、七年期和三年期公债收益率势将创去年10月初来最大周度跌幅，而五年期公债收益率势将创2013年9月来最大周度跌幅。

美国两年期公债收益率本周跌幅将为2014年10月初来最大，30年期公债收益率势将录得四周来首次周度跌幅。

美国股市周五下挫，标普500指数和道琼工业指数今年头五个交易日的表现为历来同期最差，因投资者继续担忧中国经济放缓可能损及全球经济，尽管美国就业岗位增幅高于预期。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (+01/32) 0.940

五年期公债 100-29/32 (+08/32) 1.563

10年期公债 101-06/32 (+11/32) 2.116

30年期公债 101-27/32 (+12/32) 2.907(完)

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