美国债市：较长期公债价格下挫，因油价跌至12年新低

* 油价跌至12年新低
* 本周美国财政部将发售1,120亿美元公债
* 美联储洛克哈特表示可能没有足够的新通胀数据支撑3月升息
路透纽约1月11日 - 美国较长期公债收益率周一小涨，盘中走势震荡，因油价下挫及对全球经济成长的担忧在盘中多数时间拖累股市下滑，投资人对两年期至五年期公债的避险兴致增加。
油价重挫6%，触及12年新低，录得9月来最大单日跌幅，预示通胀压力缺失。
油市今日大跌的主要诱因是中国股市续挫5%，且离岸人民币隔夜拆息升至离岸市场启动以来最高水准39.876%，受到中国当局收紧离岸人民币供应举措的影响。
“油价大跌拖累股市表现，并给予避险中短债一些提振。”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer表示。
今日稍早，亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，可能没有足够有关通胀的新数据来支撑联储3月再加息。
尽管股市下挫，但对美国公债的买兴相对不高，交易商和分析师表示，上周收益率下滑幅度有些过大。
“上周因中国股市下挫，美国公债上扬，今日中国股市续挫，但公债没有大涨，显示上周的恐慌情绪看来已经降温。”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen称。
交易商预计，公债市场走势本周将受到公司债和公债供应的影响。
美国财政部本周将发售共计1,120亿美元公债，包括周二标售240亿美元三年期公债，周三标售210亿美元10年期公债，周四标售130亿美元30年期公债。
两年期公债 尾盘升2/32，收益率报0.927%，上周五尾盘报0.948%。
指标10年期公债 跌10/32，收益率由上周五的2.131%升至2.163%。
30年期公债 跌25/32，收益率由上周五2.921%升至2.961%。
-----------------------2034 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 100-04/32 (+01/32) 0.932
五年期公债 100-25/32 (-01/32) 1.586
10年期公债 100-24/32 (-10/32) 2.165
30年期公债 100-23/32 (-27/32) 2.963(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
(编译 李军; 审校 刘静)