美国债市：公债价格反弹，因油价一度跌穿30美元

《全球主要国家债券发行预告》--1月20日-1月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
* 油价12年来首次跌穿30美元
* 财政部标售240亿美元三年期公债获强劲需求
路透纽约1月12日 - 美国公债价格周二上涨，指标公债收益率触及两个半月低位，因油价暴跌带来了对避险的美国公债的强劲需求。
油价 盘中短暂跌穿每桶30美元，为12年来首次，给中国经济放缓可能损及全球经济的担忧火上添油，促使投资者逃离风险资产。
“主要是大规模避险活动，股市和油价持续不稳，推高了公债价格，”MUFG美国利率策略主任John Herrmann称。
指标10年期公债 收益率午后跌至2.080%，为10月底以来的最低水平。30年期 收益率跌至10月底以来的最低2.865%。
美国财政部今日稍早标售的240亿美元三年期公债获得强劲需求，支撑了公债价格。
“三年期公债标售间接投标得标强劲，今日公债强劲表现锦上添花，”Herrmann称。
对三年期公债的需求也令最近几个月收益率曲线空头趋平走势加剧，空头趋平走势中短期公债收益率升速快于长期公债收益率。
“公债收益率曲线呈现空头趋平，因为两年期公债领跌，市场意识到，基本没有消化到短期公债中以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息路径，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。
交易商关注本周美联储官员的讲话，预计不会突破“升息取决于数据”的框框，但投资者会寻找人民币贬值和今年预期升息对市场波动带来的影响的线索。
“我们在关注美联储官员的讲话，看是否上周的情况令他们的立场会有所改变，”Kohli称，“也许不会，但至少通过很多官员的讲话，我们能捕捉到对美联储立场的整体感觉。”
指标10年期公债 价格最新上涨15/32，收益率报2.106%，低于周一的2.158%。
30年期公债 价格最新上涨1-14/32，收益率报2.885%，低于周一的2.957%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券 01/26/2017 02/02/2017 01/31/2017 52周期国库券