美国债市：公债价格反弹，因油价一度跌穿30美元

* 油价12年来首次跌穿30美元

* 财政部标售240亿美元三年期公债获强劲需求

路透纽约1月12日 - 美国公债价格周二上涨，指标公债收益率触及两个半月低位，因油价暴跌带来了对避险的美国公债的强劲需求。

油价 盘中短暂跌穿每桶30美元，为12年来首次，给中国经济放缓可能损及全球经济的担忧火上添油，促使投资者逃离风险资产。

“主要是大规模避险活动，股市和油价持续不稳，推高了公债价格，”MUFG美国利率策略主任John Herrmann称。

指标10年期公债 收益率午后跌至2.080%，为10月底以来的最低水平。30年期 收益率跌至10月底以来的最低2.865%。

美国财政部今日稍早标售的240亿美元三年期公债获得强劲需求，支撑了公债价格。

“三年期公债标售间接投标得标强劲，今日公债强劲表现锦上添花，”Herrmann称。

对三年期公债的需求也令最近几个月收益率曲线空头趋平走势加剧，空头趋平走势中短期公债收益率升速快于长期公债收益率。

“公债收益率曲线呈现空头趋平，因为两年期公债领跌，市场意识到，基本没有消化到短期公债中以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息路径，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。

交易商关注本周美联储官员的讲话，预计不会突破“升息取决于数据”的框框，但投资者会寻找人民币贬值和今年预期升息对市场波动带来的影响的线索。

“我们在关注美联储官员的讲话，看是否上周的情况令他们的立场会有所改变，”Kohli称，“也许不会，但至少通过很多官员的讲话，我们能捕捉到对美联储立场的整体感觉。”

指标10年期公债 价格最新上涨15/32，收益率报2.106%，低于周一的2.158%。

30年期公债 价格最新上涨1-14/32，收益率报2.885%，低于周一的2.957%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价