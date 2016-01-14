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债券 | 2016年 1月 15日 星期五 07:03 BJT

美国债市：公债价格下滑，因能源股带动美股反弹

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，低通胀预期可能使美联储更难达到通胀目标。

“市场倾向于抓住一切温和的信息不放，而且将不断寻找证据证明美联储今年不会行动三到四次，”瑞穗驻纽约的首席经济分析师Steven Ricchiuto称，并表示市场似乎无视布拉德声明中较为强硬的部分。

数据显示12月进口物价连续第六个月大跌，受油价下跌和美元走强的打压。该数据预示消费者物价走势温和，可能使今年的通胀率低于美联储2%的目标。

“对于美债来说，通胀和通胀预期是最大的影响因素。只要通胀率保持低位且有可能进一步走低，(公债)价格就上涨，”DRW Trading的市场分析师Lou Brien称。

指标10年期公债 尾盘下跌8/32，收益率(殖利率)报2.0904%，较周三尾盘的2.066%上涨。

30年期公债价格 跌28/32，收益率从周三的2.847%升至2.890%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-06/32 (+01/32) 0.899

五年期公债 101-04/32 (-01/32) 1.512

10年期公债 101-13/32 (-08/32) 2.093

30年期公债 102-06/32 (-28/32) 2.890(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙茉莉/王丽鑫；审校 许娜/徐文焰)

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