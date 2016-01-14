美国债市：公债价格下滑，因能源股带动美股反弹

全球债市：2017年绿色债券发行量料超过2,000亿美元，再创纪录--穆迪
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，低通胀预期可能使美联储更难达到通胀目标。
“市场倾向于抓住一切温和的信息不放，而且将不断寻找证据证明美联储今年不会行动三到四次，”瑞穗驻纽约的首席经济分析师Steven Ricchiuto称，并表示市场似乎无视布拉德声明中较为强硬的部分。
数据显示12月进口物价连续第六个月大跌，受油价下跌和美元走强的打压。该数据预示消费者物价走势温和，可能使今年的通胀率低于美联储2%的目标。
“对于美债来说，通胀和通胀预期是最大的影响因素。只要通胀率保持低位且有可能进一步走低，(公债)价格就上涨，”DRW Trading的市场分析师Lou Brien称。
指标10年期公债 尾盘下跌8/32，收益率(殖利率)报2.0904%，较周三尾盘的2.066%上涨。
30年期公债价格 跌28/32，收益率从周三的2.847%升至2.890%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-06/32 (+01/32) 0.899
五年期公债 101-04/32 (-01/32) 1.512
10年期公债 101-13/32 (-08/32) 2.093
30年期公债 102-06/32 (-28/32) 2.890(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙茉莉/王丽鑫；审校 许娜/徐文焰)
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。