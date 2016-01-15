美国债市：公债价格大涨，因美国经济数据疲弱和股市下跌

* 零售销售数据和生产者物价指数疲弱提升公债买兴

* 油价持续大幅下跌，股市也下挫

* 生产者物价指数下跌，增加了对美国公债的需求

路透纽约1月15日 - 美国公债价格周五上涨，此前弱于预期的经济数据增加了对美国经济力道的质疑，且油价的暴跌打击了全球股市，增添了投资者对避险公债的买兴。

美国商务部周五公布，12月零售销售较前月减少0.1%，预估为持平。 数据发布后，公债价格上涨，指标10年期公债 收益率跌至1.986%的三个月低位，30年期公债 收益率跌至2.798%的逾三个月最低。

数据的一个关键部分是，扣除汽车、汽油、建材、食品服务的12月零售销售较前月减少0.3%，上月为增长0.5%。

“零售销售出现问题，普遍认为经济活动在放缓，”D.A. Davidson & Co.固定收益首席策略师Sharon Stark称。

其它数据显示，2015年生产者物价指数(PPI)跌至2010年以来的最低，因能源价格下降，可能导致没有通胀或通胀下跌。低通胀和温和的美国经济增长可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不会大举加息。

在今日令人失望的数据发布前，昨日数据显示，12月进口物价下跌，为连续第六个月下降，同样受累于低油价和美元走强。

公债价格走高，也因为股市在油价大跌拖累下持续下跌。油价跌穿30美元，再次震动了全球金融市场。

“不管是什么，从商品到外汇，到股市，缺少风险意愿，”Stark称，“投资者在寻找资金的去向，他们转向了避险的公债。”

油价下跌意味着通胀仍然低迷，这有利于较长期公债价格。

指标10年期公债 尾盘上涨21/32，收益率(殖利率)报2.026%，低于周四尾盘的2.098%。

30年期公债价格 劲涨1-24/32，收益率从周四的2.892%跌至2.805%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-10/32 (+03/32) 0.846

五年期公债 101-14/32 (+11/32) 1.446

10年期公债 102-01/32 (+22/32) 2.023

30年期公债 103-30/32(+1-26/32) 2.804(完)

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