更正-美国债市：公债价格下滑，因美股勉力小涨

(更正：正文第七段译文“10年期美债收益率周二稍早升至2.087%，为10月14日来最低盘中低位”有误，应为“10年期美债收益率周二稍早升至2.087%。上周五报1.986%，为10月14日来盘中低位”)

* 投资人对中国和商品市场的不安限制了公债的跌幅

* 指标10年期公债收益率在2%上方徘徊

* 中国经济成长数据符合预期，公债因此走软

路透纽约1月19日 - 美国公债价格周二下滑，30年期美债收益率徘徊在两个半月的最低水准附近，因美股勉力小涨，收复因担心中国经济成长放缓和油价下挫相关的失地。

对中国和油价不断下跌的担忧持续，尽管全球第二大经济体中国经济成长数据不算太差，在今日稍早短暂带动对股市和商品的一些买需，以及对美国公债的一些抛盘。

自今年初以来，市场经常交投震荡，因每当股市和油价下跌，忧心忡忡的投资者纷纷在美国公债中避险。

“感觉是土拨鼠日，人们得以暂时喘息，但又看到人们再次紧张，开始卖出股票和原油，买入美国公债，”Western Asset Management Co.投资组合经理Mark Lindbloom说。

指标10年期公债 价格跌5/32，收益率报2.052%，较周五尾盘升2个基点。

美国金融市场周一休市，因马丁路德金纪念日假期。

根据路透数据，10年期美债收益率周二稍早升至2.087%。上周五报1.986%，为10月14日来盘中低位。

美国30年期公债 收益率升1个基点，报2.822%，盘中触及10月初来最低的2.790%。

美国公债价格最初下滑，是因此前中国数据显示2015年经济增速正式降档至“6时代”，创出25年来最低。 不过，中国经济增长数据不是一些市场人士预期那么的低迷，且足以止住今年初以来全球股市和商品市场被大举抛售的势态。

在中国GDP数据公布后，美国原油期货一度上涨，也缩减对美国公债的需求，带动指标美国公债收益率脱离周五创下的三个月低位。

油市和美股的早盘涨势在中午消退，重燃对公债的避险需求。

美国原油期货 重拾跌势，降至2003年底来最低水准，因担心供应过剩和全球需求疲弱。美国原油期货结算价下跌逾3%，至每桶28.46美元。

美股三大股指开盘上涨逾1%后，转至平盘以下，在尾盘再度转升。标普500指数 微幅收高0.05%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-08/32 (-01/32) 0.870

五年期公债 101-09/32 (-04/32) 1.480

10年期公债 101-25/32 (-05/32) 2.050