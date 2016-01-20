美国债市：公债价格上涨，因股市下跌激发避险买盘

* 指标10年期公债收益率触及两个半月新低

* 公债价格缩减涨幅，因美股尾盘缩减跌幅

* 美国CPI和房屋开工数据不及预期

路透纽约1月20日 - 美国公债价格周三上涨，30年期美债收益率触及五个月最低，全球股市和油市进一步下跌激发了新一轮对低风险公债的买兴。

但公债市场的涨势在尾盘减速，因美国股市从日内低位反弹。

分析师和投资者称，不清楚油价大幅下挫至13年低位、美国股市本月被大举抛售的势态是否会停止，在投资者的信心恢复之前，对公债的避险买兴可能会持续。

“这种负面情绪占据主导，就如感冒发烧需要一段时间治愈，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。

周三的弱于预期的美国消费者物价指数(CPI)和房屋开工数据支持了对国内经济增长放缓的担忧，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将不会在第一季升息的押注也获得支撑。

根据CME Group的FedWatch程序，利率期货暗示交易员预计3月政策会议上升息的机率为29%，低于周二的40%和一个月以前的60%。

指标10年期公债 价格涨13/32，收益率报1.991%，较周二尾盘下跌4.5个基点。根据路透数据，周三稍早该收益率低见1.939%，为10月2日以来最低。

30年期公债 价格涨26/32，收益率报2.766%，全日下跌8个基点，盘中收益率触及2.711%的8月24日以来最低。

五年期公债 收益率跌至1.373%的10月底以来最低，两年期 收益率跌至0.80%以下，至11月初以来最低水准。

一些投资人纷纷买入安全的美国公债，其他人不愿急着加入公债阵营。

“我看公债没有太多长期价值，尽管是避险资产和带有通缩保护作用，收益率可以走多低(的空间)有限，”Eaton Vance全球收益部门联合主管Eric Stein称。

但对经济遭到油价进一步下挫打击的担忧犹存。

美国原油 跌至2003年9月以来最低水平，今日下跌近7%，结算价报每桶26.55美元。

油价暴跌增加了对全球增长疲弱和能源公司获利的担忧，标普500指数 一度跌逾3%，在尾盘缩减跌幅。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-10/32 (+02/32) 0.833

五年期公债 101-17/32 (+07/32) 1.426

10年期公债 102-09/32 (+13/32) 1.993