美国债市：公债价格下滑，因股市和油市反弹

* 对股市油市进一步下挫的担忧犹存

* 欧洲央行总裁德拉吉讲话为进一步放宽政策打开大门

* 10年期TIPS标售结果疲弱，令债市卖压加重

* 美国上周初请失业金人数增加，经济忧虑升温

路透纽约1月21日 - 美国公债价格周四下滑，指标公债收益率从三个半月低点反弹，因美股和油市回升，令投资人对低风险公债的兴致降低，但对股市和油市进一步下滑的担忧犹存。

欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示欧洲央行可能在欧元区进一步推出刺激措施，这在盘初带动了对美国公债的抛盘。

今日美国财政部标售150亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)，需求疲弱，也令债市卖压加重，30年期公债价格一度下挫一大点。

“这是收益率因股市和油市回升出现的一些反弹。我认为绝对还未触底。”Pioneer Investments USA投资组合经理人Richard Schlanger表示。

债市跌幅受限，因鉴于全球市场动荡、对中国情势的担忧以及全球油市供应过剩，投资人对美国经济扩张的持久性仍存疑。

周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数攀升至六个月最多，引发市场怀疑就业市场是否足够强劲，能支撑美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年升息。

尾盘指标10年期公债 跌11/32，收益率报2.021%，当日升4个基点。周三10年期公债收益率自1.939%的10月初来低点回升。

30年期公债 价格跌31/32，收益率报2.803%，全日升5个基点，根据路透数据，周三该收益率触及2.711%的8月24日以来最低。

两年期公债 收益率小涨1个基点，至0.833%，周三曾触及两个半月最低水准。

美国原油期货 大涨逾4%，结算价报29.53美元，盘中一度升穿30美元。周三，该油价跌至2003年9月来最低。

油价反弹和德拉吉的讲话暗示会有更多刺激措施，提振欧美股市。美国股市标普500指数 收高0.52%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-10/32 (-01/32) 0.833

五年期公债 101-16/32 (-04/32) 1.438

10年期公债 102-01/32 (-12/32) 2.022