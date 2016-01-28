更正-美国债市：收益率下跌且收益率曲线走陡，因美联储政策声明基调温和

(更正标题第一句为“收益率下跌”，非“公债价格下跌”)

* 收益率下跌，收益率曲线趋陡，此前美联储声明基调温和

* 五年期公债标售需求疲弱，因对政策声明不确定

* 美联储周四标售290亿美元七年期公债

路透纽约1月27日 - 美国公债收益率周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)声明基调对通胀温和，承认近期市场波动，但维持其对美国经济的乐观看法。

美联储在政策声明中指出，“委员会在密切关注全球经济和金融发展情势，并评估其对就业市场和通胀的影响。”这令3月升息的机率下降。

美联储去除了之前声明中提及的经济前景风险均衡的措辞，而是指出，正在评估全球经济和金融市场对美国经济前景的影响。

“这是一个鸽派声明，”Wells Fargo Funds Management首席资产组合策略师Brian Jacobsen称，“升息前，他们需要去除关于全球环境的措辞。”

指标10年期公债收益率 跌至2.00%，声明发表前为2.05%。五年期和30年期公债收益率差从134个基点扩大至138个基点。

公债收益率在过去一个月下降，因股市和油价下跌带来避险买盘。

美联储在3月政策会议上升息预期减弱也支撑了公债。不过，美联储仍小心翼翼的保留了3月升息的可能性。

“美联储希望保留这一选项，你不能因声明听上去极为鸽派就完全关闭大门，”RBC Capital Markets首席分析师Tom Porcelli称，“美联储没有做出大的改变，这样做是正确的。”

美国政府不得不为周三标售的350亿美元五年期公债支付更多，因在美联储声明发表前的不确定性。今日标售的得标利率为1.496%，比标售前可比公债收益率高大约一个基点。

财政部将于周四标售290亿美元七年期公债，是本周900亿美元新债发行的最后一拨。周三还标售了150亿美元的两年期浮息债券。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+ 1/32) 0.841

五年期公债 101-18/32 (+ 2/32) 1.419

10年期公债 102-6/32 (- 2/32) 2.003