美国债市：收益率下跌，因数据直指美国经济放缓

* 耐久财数据疲弱增加了对公债的需求

* 财政部标售290亿美元七年期公债，获强劲需求

* 油价反弹提振通胀预期

路透纽约1月28日 - 美国公债价格周四上涨，此前发布的数据疲弱加深了对美国经济放缓的担忧，这盖过了油价反弹使通胀预期上升对公债价格带来的压力。

美国12月耐久财订单录得16个月来最大跌幅，因油价下跌、美元走强压抑了工厂活动，这是去年年末美国经济大幅放缓的最新指标。

数据支撑了美国公债，尽管油价上涨提升了通胀走高预期。通胀预期提高通常对公债不利，推高收益率。

“许多相互抵触的消息，一方面去年年末美国经济增长放缓，另一方面油价反弹，”道明证券利率策略师Gennaidy Goldberg称。

扣除飞机的非国防资本财下跌，可能压低将于周五发布的第四季国内生产总值(GDP)数据。

“我们在对耐久财报告中资本财出货量减少做出反应...数据给明天的GDP初值增加了下行压力，”CRT Capital公债资深策略师Ian Lyngen称。

根据汤森路透调查的87位经济学家的预估中值，美国第四季GDP增长0.8%。

油价周四反弹约3%，此前俄罗斯能源部长称，沙特建议产油国减产，这可能是逾10年来第一个全球减产协议，有助解决拖累油价过去一年半来暴跌的供应过剩问题。

指标10年期公债 价格收高5/32，收益率报1.99%，稍早因耐久财数据低见1.97%。

对公债的需求帮助290亿美元的七年期公债标售获得较低收益率，这是本周900亿美元新债发行计划中的最后一次标售。

七年期公债标售的得标利率为1.759%，根据财政部数据，这为2015年1月来最低。投资经理、外国央行和其他直接投标者买入的规模创下纪录高位。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.821

五年期公债 99-28/32 (+05/32) 1.399

10年期公债 102-11/32 (+05/32) 1.985