重温稿-美国债市：公债收益率下跌，此前日本央行意外实施负利率

* 美国公债收益率下跌，此前日本央行意外推出负利率

* 公债价格缩减涨幅，因美国经济放缓程度没有担心的那么严重

* 下一经济数据焦点在下周五的非农就业报告

路透纽约1月29日 - 美国公债收益率周五跌至四个月低点，此前日本央行推出负利率政策，试图进一步刺激该国迟滞的经济，令投资人大感意外。

日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场。央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

日本央行此举引发各资产类别全面上扬。

“我认为这反映出全球利率环境进一步下降，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons表示。

指标10年期公债 尾盘升17/32，收益率报1.93%，稍早跌至10月2日来最低的1.91%。

在美国公布数据显示，第四季美国经济成长大幅放缓，但没有完全停滞后，公债价格一度缩减涨幅。

“一些投资人原本以为会是一个灾难性的数据...数据的各分项指标有好有坏，但真的不是一些投资人原本认为的非常不利数据，”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer称。

美国商务部公布，美国第四季GDP成长年率为0.7%，占美国经济活动逾三分之二的消费者支出增加了2.2%。

“(消费者支出)数据如此稳健，在很大程度上缓和了对总体数据疲弱的担忧，”Jefferies的Simons称。

投资人关注的下一个重要经济数据将是下周五发布的1月就业报告。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+03/32) 0.774

五年期公债 100-07/32 (+11/32) 1.331

10年期公债 102-28/32 (+17/32) 1.928