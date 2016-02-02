美国债市：公债收益率跌至九个月低位，因油价续挫

* 公债价格反弹，因油价和股市下跌

* 10年期公债收益率跌穿技术阻力位

* 市场关注周五的就业报告

路透纽约2月2日 - 美国公债收益率周二跌至九个月低位，因油价续跌，激发了对避险公债的需求，在周五发布备受关注的就业报告前，市场担心美国经济增长放缓。

油价周二连续第二大交易日大幅下挫，因达成协议以限制史上最严重的供应过剩之一的希望持续消退，市场担心今冬天气偏暖导致需求疲弱，将令油市跌势雪上加霜。

同时，美国经济数据恶化，引发了美国可能陷入衰退的担忧。

周二公债价格反弹，可能还受助于一些投资者因对股市和油市最糟糕的时候已经过去，公债收益率可能上涨的信心增强，而错过了债市上周的涨势。

“公债对油市和股市的反应比人们想象地大，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称，“部分可能是因为上周人们认为油市和股市已触底是错误的。”

指标10年期公债 价格涨30/32，收益率报1.864%，跌穿了1.904%的技术阻力位，跌至4月28日以来的最低水平，收益率年初时为2.30%。

本周，投资者将评估一系列最新经济数据，以寻找显示美国经济力道的最新迹象，此前发布的一系列令人失望的数据表明美国经济增长放缓。

一些交易员和策略师认为，如果数据显示经济增长动能上升，公债可能会下跌。

“现在市场消化了美国经济接近衰退，”Wells Fargo Funds Management Group固定收益策略师Jim Kochan称，“任何暗示增长将加速，而不是疲弱的数据，都将打击公债市场。”

根据路透调查的108位经济学家的预估中值，将于周五发布的就业报告将显示，1月雇主增加19万个工作岗位。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+04/32) 0.750

五年期公债 100-14/32 (+16/32) 1.283

10年期公债 103-14/32 (+30/32) 1.864