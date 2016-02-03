美国债市：公债收益率跌至一年低位后回升，因油价跳涨和股市反弹

* 收益率收高，因油价和股市上涨

* 10年期公债收益率在跌至一年低位后逆转走势

* 服务业数据低于预期，ADP就业数据胜预期

* 财政部减少公债发行，增加国库券发行

* 美联储的杜德利：金融状况紧张引发忧虑

路透纽约2月3日 - 美国公债收益率周三收高，因油价和股市上涨。美债收益率稍早跌至一年低位，因数据显示，美国服务业增长放缓，对美国经济更加疲弱的担忧加重。

油价周三急升8%，终结了前两日的大跌走势，股市在尾盘交易中由跌转升。

指标10年期公债收益率 今日大幅波动，盘中跌穿技术阻力位，至2015年2月5日以来最低的1.7930%，后回升至1.883%。

该指标公债收益率年初时为2.30%，因为今年开局油价和股市下跌，投资者寻求避险资产，之后收益率从该水平大幅下跌。

1月美国服务业活动放缓至近两年低位，表明经济增长在第一季开始进一步放缓，尽管劳动力市场维持韧性。

“长期公债收益率反弹，表明对国内经济增长有真正的担忧，”Janney Montgomery Scott固定收益首席策略师Guy LeBas称。

下一个主要经济数据是将于周五发布的就业报告，根据汤森路透访查的108位分析师的预估中值，预计1月美国增加19万个非农就业岗位。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，1月美国民间雇主增加了20.5万个工作岗位，高于分析师的预估。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周三称，自从12月美联储会议决定加息以来，金融状况大为收紧，如果这种状况持续，决策者将不得不对此加以考虑。

美国联邦基金利率期货 现在暗示，交易员预计美联储今年将不再升息。

日本央行上周五意外将利率下调为负也帮助提振对美国公债的需求，因美债收益率高于日本和欧洲主权债收益率。

美国财政部周三称，将在第一季度全面减少发行公债规模，增加发行国库券规模。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+01/32) 0.730

五年期公债 100-16/32 (+01/32) 1.275

10年期公债 103-09/32 (-06/32) 1.883