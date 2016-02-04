更正-美国债市：公债收益率走低，因投资者在周五就业数据公布前调整仓位

英国债市：两年期公债收益率触及两个月高位，因FED暗示将再次升息
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
(更正：因英文原文有误，第六段该为指标10年期公债收益率报1.86%（非“1.886%”）)
* 美国上周初请失业金人口增加
* 周五将出炉的就业报告备受关注
* 投资者出脱押注美国会进一步升息的头寸
路透纽约2月4日 - 美国公债收益率周四走低，因数据显示美国成长放缓，且在周五备受关注的月度就业报告公布前，投资者出脱押注美国会进一步升息的头寸。
上周美国初请失业金人口增幅超预期，暗示在经济成长大幅放缓，股市急跌的情况下，就业市场改善的势头也开始减弱。
过去一周公布的经济数据转弱，加剧了对美国成长放缓的忧虑，并导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年会继续升息的预期降温。
“市场预计经济数据将反应美国成长放缓，美联储今年升息的次数可能不及稍早前的暗示，”巴克莱驻纽约的分析师Amrut Nashikkar说。
接受路透访查的108位分析师的预估中值为，周五公布的数据显示，1月美国非农就业岗位增加19万个。
指标10年期公债 价格上扬6/32，收益率报1.86%，低于周三尾盘的1.88%。10年期公债收益率年初为2.30%。
部分投资者逐步结清之前建立的押注美国会继续升息的仓位，这加剧了市场的震荡。
“我们看到投资者出脱部分规模相当大的收益率曲线交易，且市场的波动幅度很大，”法国农业信贷银行驻纽约的公债交易部主管Dan Mulholland说。
这些交易包括押注五年和30年期公债收益率差将收窄，五年期公债收益率将会攀升等，Mulholland说。
包括五年期公债在内的中期公债对升息最为敏感。
五年和30年期公债 收益率差周四扩阔至三个月高位145个基点，12月28日触及九个月低位122个基点。
股市和油价今年走低提振对美国公债的避险需求，因对低通胀以及全球经济放缓的忧虑加重。
日本央行上周五意外决定实施负利率以刺激经济的举措也提振对美国公债的需求。
“全球范围内有大量的风险因素，其中包括中国情势，和日本央行意外降息，这是打压公债收益率跌至目前水平的主要因素，”Nashikkar说。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.714
五年期公债 100-20/32 (+04/32) 1.249
10年期公债 103-15/32 (+06/32) 1.862
30年期公债 106-05/32 (+05/32) 2.698(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。