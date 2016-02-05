美国债市：公债价格走高，因油价下跌和中国忧虑

* 公债价格因避险情绪抹去稍早的跌幅

* 薪资增长令2016年升息的臆测升温

* 预计全球疲弱将增加公债买兴

路透纽约2月5日 - 美国公债价格周五走高，因对油价和股市下跌的担忧增加了公债避险买盘，稍早的报告显示1月薪资增长后，公债价格走低。

油价周五下午走低，周日委内瑞拉油长Eulogio Del Pino将与沙特油长欧那密进行会谈，前者正试图寻求产油国支持提振油价的行动。

对中国政府可能下调人民币汇率指导价，以及银行对能源行业敞口的担忧，推升了对低风险资产的需求。

“有很多跟中国有关的传闻和臆测，银行的信贷指标不断弱化，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称，“我认为大家都不想在周末前作空(公债 )。”

指标10年期公债 上涨5/32，收益率报1.85%，低于周四尾盘的1.86%。

公债价格稍早下跌，此前数据显示，1月美国薪资强劲反弹，增加了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将升息的押注。

“对美联储升息的预期重燃，”OppenheimerFunds客户投资组合高级经理Ira Jersey称。

上周公布的经济数据恶化增加了对美国经济放缓的忧虑，减弱了美联储今年升息的预期。

美国1月平均时薪增加12美分，或0.5%，尽管就业岗位增长弱于预期，增幅仅为15.1万。

“报告的分项指标强劲，表明未来通胀可能攀升，尽管金融市场近期动荡，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。

对中国和全球经济放缓的担忧料将继续推动对美国公债的需求，因美国公债收益率高于欧洲和日本的主权债。

日本央行上周意外实施负利率政策以刺激经济，帮助推高美国公债价格，本周10年期公债收益率跌至一年低位。

“即使美联储不行动，但因为其它央行放松政策，人们仍将买入美国公债以寻求更高的收益，”OppenheimerFunds的Jersey称。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (-01/32) 0.726

五年期公债 100-20/32 (+01/32) 1.247

10年期公债 103-19/32 (+05/32) 1.846

30年期公债 106-17/32 (+13/32) 2.680(完)

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