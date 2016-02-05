美国债市：公债价格走高，因油价下跌和中国忧虑

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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* 公债价格因避险情绪抹去稍早的跌幅
* 薪资增长令2016年升息的臆测升温
* 预计全球疲弱将增加公债买兴
路透纽约2月5日 - 美国公债价格周五走高，因对油价和股市下跌的担忧增加了公债避险买盘，稍早的报告显示1月薪资增长后，公债价格走低。
油价周五下午走低，周日委内瑞拉油长Eulogio Del Pino将与沙特油长欧那密进行会谈，前者正试图寻求产油国支持提振油价的行动。
对中国政府可能下调人民币汇率指导价，以及银行对能源行业敞口的担忧，推升了对低风险资产的需求。
“有很多跟中国有关的传闻和臆测，银行的信贷指标不断弱化，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称，“我认为大家都不想在周末前作空(公债 )。”
指标10年期公债 上涨5/32，收益率报1.85%，低于周四尾盘的1.86%。
公债价格稍早下跌，此前数据显示，1月美国薪资强劲反弹，增加了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将升息的押注。
“对美联储升息的预期重燃，”OppenheimerFunds客户投资组合高级经理Ira Jersey称。
上周公布的经济数据恶化增加了对美国经济放缓的忧虑，减弱了美联储今年升息的预期。
美国1月平均时薪增加12美分，或0.5%，尽管就业岗位增长弱于预期，增幅仅为15.1万。
“报告的分项指标强劲，表明未来通胀可能攀升，尽管金融市场近期动荡，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。
对中国和全球经济放缓的担忧料将继续推动对美国公债的需求，因美国公债收益率高于欧洲和日本的主权债。
日本央行上周意外实施负利率政策以刺激经济，帮助推高美国公债价格，本周10年期公债收益率跌至一年低位。
“即使美联储不行动，但因为其它央行放松政策，人们仍将买入美国公债以寻求更高的收益，”OppenheimerFunds的Jersey称。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (-01/32) 0.726
五年期公债 100-20/32 (+01/32) 1.247
10年期公债 103-19/32 (+05/32) 1.846
30年期公债 106-17/32 (+13/32) 2.680(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20