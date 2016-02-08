美国债市：公债价格上扬，受助于成长忧虑和股市下滑

* 中国外汇储备减少，增加对公债的避险买兴

* 10年期公债收益率触及一年低位，30年期公债收益率挫至4月来最低

* 全球避险交易刺激对美国公债和德债，以及黄金和白银的胃纳

路透纽约2月8日 - 美国公债价格周一攀升，10年期公债收益率触及一年低位，因股市和油价下跌增强了投资者对避险公债的胃纳。

美国公债收益率大幅走低，因对全球成长放缓的忧虑持续，投资者规避风险资产。

“全球市场被避险交易主导，毫无疑问，美国公债成为了避险基调的主要受益者，”Cantor Fitzgerald的美国公债策略师Justin Lederer表示。

10年期公债收益率 跌至一年低位1.735%，30年期公债收益率 触及4月以来最低2.561%。两年期公债收益率 回落至10月以来最低0.658%。

投资者注意到，数据显示中国外汇储备1月连跌第三个月，因该国央行抛售美元以支撑人民币并阻止资本外流。

“人们注意到中国外汇储备跌至2012年5月以来最低，且市场担忧金融市场逐步收紧对美国公债收益率施压，”CRT Capital的公债策略师Ian Lyngen表示。

继上周五美国劳工部报告，1月美国薪资增长，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年可能继续升息的预期升温后，中国的数据进一步增强了投资者的避险意愿。

除美国公债外，投资者还买入包括德债、白银和黄金等避险资产。

“今日黄金和白银市场的买盘增加，这也反应了市场的避险基调，”Lederer说。

指标10年期公债价格 尾盘上扬1-00/32，收益率报1.738%，低于上周五的1.848%。

30年期公债价格 尾盘升2-16/32，收益率从上周五尾盘的2.681%回落至2.564%。

-----------------------2013 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-06/32 (+04/32) 0.662

五年期公债 101-03/32 (+15/32) 1.151

10年期公债 104-19/32 (+32/32) 1.738

30年期公债 109-02/32(+2-18/32) 2.563(完)

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