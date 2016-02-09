美国债市：公债价格小涨，担心全球经济放缓的投资人寻求避险

* 投资人仍担心全球经济成长放缓

* 五年期公债收益率降至2013年6月来最低

* 交易商关注周三美联储主席叶伦国会作证

路透纽约2月9日 - 美国公债价格周二小涨，交投震荡，担心全球经济成长放缓的投资人大致避开股市，选择增加避险美债仓位。

除了担心全球经济放缓外，投资人还担心银行对能源业的敞口以及对美国升息速度将比预估缓慢的预期也拉低美债收益率。五年期美债收益率 跌至2013年6月来最低的1.10%。

“今日市场的气氛基本上就是‘卖了再问’，由忧虑引发的避险买盘提振美债。”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

投资人希望科技股反弹能盖过能源股和金融股的跌势，股市盘中时有反弹，限制了美债价格的涨幅。

“股市寻获底部，所以美债因此做出调整和交易，但投资人仍不安。”野村证券国际利率策略师Stanley Sun称。

今年多数时间，美国公债一直得益于投资人对全球经济成长持续放缓及油价不断下挫的担忧。

“一开始我们担心中国经济，油价进一步下挫令这种担心加重，从而引发对金融业的忧虑。”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail称。

指标10年期公债价格 尾盘上扬2/32，收益率报1.731%，低于周一尾盘的1.735%。

30年期公债价格 尾盘升4/32，收益率从周一尾盘的2.56%回落至2.555%。

投资人将关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三在美国众议院金融服务委员会所作的半年度货币政策证词陈述。

美国公债预计将继续吸引需求，因市场担心全球经济放缓，且美国公债收益率高于可比欧债和日债。

中国市场本周因农历新年假期休市。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-02/32) 0.694

五年期公债 101-02/32 (-01/32) 1.155

10年期公债 104-21/32 (+01/32) 1.731

30年期公债 109-08/32 (+04/32) 2.555(完)

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