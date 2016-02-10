美国债市：公债收益率收低，今日10年期新债标售需求强劲

* 美国财政部今日标售230亿美元10年期公债，需求强劲

* 美联储主席叶伦称美联储在货币政策上有灵活性

* 周四美国财政部将发售150亿美元30年期公债

* 两年期/10年期公债收益率差为2007年12月来最低

路透纽约2月10日 - 美国公债收益率周三收低，今日美国政府发售的230亿美元10年期公债获得强劲需求，显示今年美债收益率大跌并未影响投资人对避险公债的兴致。

今日稍早公债收益率上涨，因投资人为标售作准备及股市回稳。投资人对银行业忧虑缓解，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，若有必要，美联储在调整货币政策上弹性很大后，股市受到提振。

这扶助美国财政部标售10年期公债，得标利率为1.73%，略低于标售前的二级市场水准。

“标售进行得非常好...在目前的收益率水准肯定是有需求，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示。

指标10年期公债价格 尾盘上扬7/32，收益率报1.71%，低于周二尾盘的1.73%。今年年初该收益率报2.30%，但因投资人对全球经济成长的担忧不断加重，股市和油价重挫，拖累该收益率走软。

两年期/10年期公债收益率曲线 也降至99.40基点，为2007年12月来最平。部分投资人视之为可能出现衰退的指标。

周四，美国财政部将发售150亿美元30年期公债，为本周620亿美元公债标售的最后一笔。

叶伦承认近期市场动荡的讲话被认为是对通胀略显温和，但她也表示，美联储需要逆转12月开始的收紧货币政策周期的可能性不大。

叶伦周四还将在参议院金融委员会作证。

投资人下一个关注的经济指标将是周五的1月零售销售报告。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (-01/32) 0.706

五年期公债 101-03/32 (+01/32) 1.146

10年期公债 104-28/32 (+07/32) 1.705

30年期公债 109-26/32 (+19/32) 2.529(完)

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