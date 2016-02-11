美国债市：公债收益率下滑，因投资人质疑今年美联储是否还能再升息

* 指标10年期公债收益率降至2012年9月来最低

* 美国财政部标售了150亿美元30年期公债

* 美联储主席叶伦继续在国会作证

路透纽约2月11日 - 美国公债价格周四大涨，10年期公债收益率降至2012年9月来最低，因投资人担心全球经济成长和央行政策的效果，引发对避险资产的需求。

由于股市大跌，油价向上月触及的12年低点回落，欧洲银行股挫至数年低点，投资人越来越支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将无法再升息的观点。

用于预测未来美联储政策决定的联邦基金利率期货价格大涨，因投资人对美联储短期内可能再度升息的预期进一步降温。

短期利率期货目前显示，市场认为今年没有升息的可能性。

“依我们看，目前有一个小型金融危机影响公债价格，”Danske Invest首席分析师Bo Christensen表示。

“造成今日美债市场走势的部分原因是，市场告诉叶伦，如果美联储继续升息，就会是一个政策错误。但我们与市场有不同的看法，”Christensen表示。

10年期美债收益率降至1.53%的2012年9月来最低，而30年期公债收益率触及2.38%的一年最低。

10年期/两年期公债收益率差收窄至2007年11月来最窄，反映经济成长疲弱和低通胀前景。

“由于油价和商品价格跌至新低，预计通胀将下滑，利率下跌会令美联储无法再度行动，”Jefferies & Co货币市场策略师Tom Simons表示，“市场正消化今年余下时间，甚至是明年年初美联储都不会再升息的预期。”

12月联邦基金利率期货 升至纪录高位，暗示年底联邦基金实际利率在0.35%，周三报0.38%。

今日美联储主席叶伦继续在国会作证。

指标10年期公债价格 尾盘上扬23/32，收益率报1.63%，低于周三尾盘的1.708%。

30年期公债价格 升1-05/32，收益率由2.529%降至2.478%。

美国财政部周四标售了150亿美元30年期公债，需求令人失望。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-07/32 (+04/32) 0.638

五年期公债 101-11/32 (+08/32) 1.095

10年期公债 100 (+24/32) 1.625

30年期公债 110-30/32(+1-04/32) 2.478(完)

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