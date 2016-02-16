美国债市：公债价格下滑，因股市上扬及公司债发售

* 油价转跌限制公债价格跌幅

* 美国数据巩固了经济成长放缓的观点

路透纽约2月16日 - 美国公债价格周二下滑，因美股上扬及苹果等公司债发售，令投资人对避险公债的需求降低，带动指标10年期公债收益率进一步远离上周所及的三年半低点附近。

在四大产油国达成冻产协议后，美国等全球主要股市大涨。该协议为可能进一步减产提振油价奠定了一定的基础。

不过因冻产不及部分交易商预估的马上减产，油价由升转跌。美国原油期货下挫1.36%，结算价报每桶29.04美元。

美国公债价格跌幅有限，凸显投资人仍担心能源供应过剩和全球经济不振，以及主要央行是否有足够工具来刺激通胀和消费者需求。

周二美国公布的纽约州企业活动和房屋建筑商信心数据都不及预期，令投资人担心美国经济扩张放缓。

一些分析师淡化今日公债价格下跌，因他们在等待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的1月货币政策会议记录和周五的消费者通胀数据。

指标10年期美债 价格尾盘跌7/32，收益率较上周五尾盘升3个基点，报1.777%。

周一美国金融市场因总统日假期休市一天。

上周，10年期公债收益率跌至2012年9月来最低的1.53%，30年期公债收益率则触及一年最低的2.38%。

30年期美债 价格尾盘跌24/32，收益率升4个基点，至2.641%。

在苹果 周二午后发售120亿美元公司债时，较长期公债价格触及日低。

10年期/两年期公债收益率差扩阔至1.06个百分点，上周四，该收益率差收窄至不到一个百分点，为2007年11月来最窄，反映经济成长疲弱和低通胀前景。

美国股市标准普尔500指数上扬1.5%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (-01/32) 0.718

五年期公债 100-24/32 (-03/32) 1.217

10年期公债 98-20/32 (-09/32) 1.776