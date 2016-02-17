美国债市：公债价格续跌，因股市大涨及经济数据强劲

* 指标美债收益率升至一周半最高

* 美联储会议记录显示担心市场动荡

* 美国1月生产者物价和工业生产上升

* 房屋开工令人失望，可能因天气恶劣

路透纽约2月17日 - 美国公债价格周三下滑，指标公债收益率升至一周半高位，因美股大涨，且美国公布的生产者物价指数(PPI)和工业生产数据令人鼓舞，低收益公债吸引力降低。

不过美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的1月26-27日货币政策会议记录提醒投资人，当前的市场动荡严重程度足以令政策制定者重新考虑原计划的升息路径。

公司债发售令美国公债卖压加重。根据汤森路透旗下IFR，周二企业在高级别公司债市场发债筹资220亿美元。

美股主要股指连升第三日，受油价劲升带动。投资人寄望主要产油国能达成冻产协议，应对全球油市供应过剩，刺激油价大涨。

“油市由跌转升导致市场基调转变，激活了对风险资产的兴致，令公债需求降低，”R.W. Pressprich & Co公债和机构债交易部门主管Larry Milstein称。

指标10年期美债 价格尾盘跌11/32，收益率较周二尾盘升4个基点，报1.816%。

30年期美债 价格尾盘跌25/32，收益率升4个基点，至2.680%。

上周，10年期公债收益率跌至2012年9月来最低的1.53%，30年期公债收益率则触及一年最低的2.38%。

美国股市三大股指尾盘涨幅都超过了1.5%。 美国原油期货 结算价升5.6%，报每桶30.66美元。

在美联储发布会议记录后，美国公债收益率一度应声回软，但由于会议记录没有重大意外，收益率又回升至接近日高。

“他们承认经济有下滑风险。他们担心油价、中国情势和美元，”Schwab Center for Financial Research首席固定收益策略师Kathy Jones表示。

美国公布的经济数据显示，经济扩张仍完整。

美国1月工业生产增幅为14个月来最大，因制造业和公用事业产出增长，这是美国经济在今年初重拾动能的最新迹象。

尽管周三发布的另一项数据显示，上月房屋开工意外下降，但这可能是因天气恶劣所致，特别是东北部和中西部地区。由于建筑许可指标高于房屋开工指标，住房建筑活动可能会在未来数月加速增长。

在今日公布的第三份报告中，劳工部称，1月生产者物价指数(PPI)微涨0.1%，因服务成本增加。

包括明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在内的多位美联储决策者都暗示，对维持利率在目前的0.25-0.50%区间直至失业率进一步下滑及通胀回升持开放态度。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (-02/32) 0.746

五年期公债 100-18/32 (-07/32) 1.261

10年期公债 98-09/32 (-11/32) 1.816