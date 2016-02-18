美国债市：公债价格上涨，因美股反弹失去动能

* 指标公债收益率从一周半高位下滑

* 美国一周申请失业金人数减少，费城联储制造业指数跌幅缩小

* 美国30年期TIPS公债标售需求疲弱

路透纽约2月18日 - 美国公债价格周四上涨，指标收益率从一周半高位回落，因股市在连续三日上涨后失去动能，重燃了对低收益率公债的需求。

数据显示，美国上周申请失业金人数意外减少，费城联储报告显示，美国大西洋沿岸中部地区2月企业活动仍处于收缩区域，但跌幅小于前几个月。

“严重超买的市场出现修正，今天一度重现这样的走势，”三菱UFJ证券资深公债交易员Thomas Roth称。

指标10年期公债价格 最新上涨16/32，收益率报1.760%，较周三尾盘下跌6个基点。一周前，10年期公债收益率跌至1.53%的2012年9月以来最低，周三触及一周半高位1.847%。

30年期公债 价格最新上涨29/32，收益率报2.639%，较周三收盘下跌近5个基点。上周，30年期公债收益率触及2.38%的一年来最低。

美国股市，标普500指数 下跌0.47%。

下午美国财政部标售70亿美元30年期通膨保值公债(TIPS) 获疲弱需求后，美债价格短暂缩小涨幅。30年期TIPS投标倍数为2000年10月以来最低2.11。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货暗示，交易员预计12月升息的几率为40%。

美国财政部周四稍早称，下周将出售260亿美元两年期公债，340亿美元五年期公债和280亿美元七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+03/32) 0.706

五年期公债 100-26/32 (+09/32) 1.209

10年期公债 98-28/32 (+20/32) 1.750

30年期公债 97-16/32 (+1-09/32) 2.622(完)

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